Ana Arias estalla contra los rumores por la desaparición de su madre: "Increíble la filtración y los bulos dañinos"

Ana Arias, actriz conocida por su participación en series como 'Cuéntame', 'La que se avecina' y 'El pueblo', ha publicado un comunicado en redes sociales en el que ha mostrado su indignación por los bulos y filtraciones que circularon durante las horas en las que su madre, de 82 años, permaneció desaparecida en Madrid.
Según se informa desde 'Fiesta', la actriz denunció la desaparición de la mujer en la comisaría del barrio de Malasaña y, tras aproximadamente 12 horas de angustia, la mujer fue localizada sana y salva.
Según ha contado Emma García al inicio del programa, la madre de Ana Arias había viajado desde Argentina para pasar unos días con su hija en Madrid. La mujer se marchó del domicilio sin cartera, sin documentación y sin teléfono, lo que alertó de inmediato a la actriz, que acudió rápidamente a la policía para interponer la denuncia.
La preocupación de Ana Arias se multiplicó al comprobar que, mientras ella buscaba a su madre, comenzaron a circular por la red informaciones falsas y bulos sobre lo sucedido. La actriz, visiblemente molesta, ha utilizado sus redes sociales para desmentir esas versiones y pedir respeto.
Según ha explicado el programa, esta mañana, a las 12:30 horas, Ana Arias ha publicado un mensaje en el que ha confirmado que su madre había sido localizada y ha cargado contra quienes difundieron información no contrastada durante las horas de búsqueda.
En su comunicado, la intérprete ha dejado claro que la situación ya se ha resuelto y que su madre se encuentra bien. La actriz ha lamentado que, en un momento de máxima angustia personal, tuviera que lidiar además con las filtraciones y los rumores que se propagaron sin ningún tipo de verificación.
En el plató de 'Fiesta', Concha Calleja y Juan Luis Galiacho han analizado junto a Emma García tanto la desaparición como el problema de los bulos que han rodeado el caso: "Creo que fue muy rápido, porque cuando desaparece la madre, la hija fue rápidamente a la policía".
También se ha señalado que el hecho de que la mujer sea argentina y no conociera bien el barrio fue determinante en la preocupación de su hija: "Sobre todo el hecho de que se fuera sin ningún tipo de pertenencia fue lo que alertó".
Emma García ha subrayado la importancia de actuar con celeridad en estos casos: "Estas cosas siempre nos dicen que hay que hacerlo inmediatamente", ha recordado la presentadora.
La mesa de colaboradores ha coincidido en que la denuncia fue "lo normal de una hija" ante una situación así, y ha puesto el foco en la responsabilidad de quienes difunden bulos cuando hay una persona desaparecida, ya que esas informaciones falsas generan confusión y un daño añadido a las familias.
Los colaboradores han destacado que el caso de Ana Arias pone de relieve un problema recurrente: la propagación de rumores en redes sociales durante situaciones de emergencia. Tanto Concha Calleja como Juan Luis Galiacho han coincidido en la necesidad de contrastar la información antes de compartirla, especialmente cuando afecta a personas vulnerables como una mujer de 82 años en una ciudad que no conoce.