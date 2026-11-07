Ana Arias estalla contra los rumores por la desaparición de su madre: "Increíble la filtración y los bulos dañinos"

Ana Arias , actriz conocida por su participación en series como 'Cuéntame' , 'La que se avecina' y 'El pueblo' , ha publicado un comunicado en redes sociales en el que ha mostrado su indignación por los bulos y filtraciones que circularon durante las horas en las que su madre, de 82 años, permaneció desaparecida en Madrid .

Según se informa desde 'Fiesta', la actriz denunció la desaparición de la mujer en la comisaría del barrio de Malasaña y, tras aproximadamente 12 horas de angustia, la mujer fue localizada sana y salva.

Ana Arias denuncia los bulos sobre la desaparición

Según ha contado Emma García al inicio del programa, la madre de Ana Arias había viajado desde Argentina para pasar unos días con su hija en Madrid. La mujer se marchó del domicilio sin cartera, sin documentación y sin teléfono, lo que alertó de inmediato a la actriz, que acudió rápidamente a la policía para interponer la denuncia.

La preocupación de Ana Arias se multiplicó al comprobar que, mientras ella buscaba a su madre, comenzaron a circular por la red informaciones falsas y bulos sobre lo sucedido. La actriz, visiblemente molesta, ha utilizado sus redes sociales para desmentir esas versiones y pedir respeto.

Según ha explicado el programa, esta mañana, a las 12:30 horas, Ana Arias ha publicado un mensaje en el que ha confirmado que su madre había sido localizada y ha cargado contra quienes difundieron información no contrastada durante las horas de búsqueda.

En su comunicado, la intérprete ha dejado claro que la situación ya se ha resuelto y que su madre se encuentra bien. La actriz ha lamentado que, en un momento de máxima angustia personal, tuviera que lidiar además con las filtraciones y los rumores que se propagaron sin ningún tipo de verificación.

Concha Calleja y Juan Luis Galiacho analizan las filtraciones y el protocolo de actuación