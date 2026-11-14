La casa más famosa de la televisión reabre sus puertas: 'GH VIP' regresa el próximo miércoles 18 de noviembre

La espera ha terminado para los amantes de los realities. La nueva edición de ‘GH VIP’ da el pistoletazo de salida el próximo miércoles 18 de noviembre con una gala inaugural llena de sorpresas.

Vuelve a nuestras pantallas el reality por excelencia apostando de nuevo por la emoción en directo, las estrategias y la convivencia extrema frente a decenas de cámaras vigilando cada movimiento las 24 horas del día.

Para esta temporada, que podrás seguir en Telecinco y en Mediaset Infinity, la casa más famosa de la televisión ha sido completamente renovada, incorporando nuevos espacios secretos y una decoración diseñada para poner a prueba los nervios y la capacidad de adaptación de los participantes.

A partir del 18 de noviembre, el público volverá a tener la última palabra, decidiendo con sus votos quién merece llegar a la gran final y alzarse con el codiciado maletín en una edición que promete dar mucho que hablar desde el primer minuto.

Consulta solo aquí la lista oficial de concursantes confirmados

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