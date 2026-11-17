Belén Esteban, Raquel Mosquera, Cristina Porta, Pipi Estrada, Karmele Marchante, Katrin Ortega, Paloma González, Gianmarco Onestini, Arturo Requejo, Raquel Bollo, Carlos Corbacho y Robert Mendoza son los concursantes confirmados hasta el momento y convivirán con otras figuras cuyas identidades se conocerán en el estreno de este miércoles.

'GH VIP' abre las puertas de una casa totalmente renovada en la que nuevos famosos convivirán descubriendo todas las sorpresas que están por venir.

Dos galas semanales en Telecinco

Esta nueva edición, el formato contará con dos galas semanales que permitirán seguir al detalle todo lo que ocurra en la convivencia. Se emitirán en Telecinco, de la mano de Jorge Javier Vázquez los jueves y de Ion Aramendi los domingos.

Ambas citas permitirán seguir la evolución de la convivencia y las principales tramas protagonizadas por los habitantes de la casa, además de acoger los acontecimientos que marcarán el desarrollo del concurso: las nominaciones, las salvaciones, las temidas expulsiones y las diferentes dinámicas y decisiones que irán formando parte de la mecánica del reality.

Dos señales en directo 24 horas y resúmenes diarios

Mediaset Infinity concentrará toda la cobertura digital de 'GH VIP'. Contará con dos señales en directo 24 horas en abierto para seguir la convivencia en la casa durante toda la edición. Además, habrá resúmenes diarios en primicia con los principales acontecimientos protagonizados por los concursantes, y las galas de los domingos arrancarán antes con contenido exclusivo en la plataforma.

De la misma manera, Mediaset Infinity ofrecerá las galas en directo y a la carta, con una selección de sus mejores momentos, la última hora de la convivencia y clips de lo que suceda en la casa; las crónicas diarias y el análisis de ‘El Gato encerrado’.

La última hora de la convivencia y contenidos extra para los fans serán publicados diariamente en los perfiles oficiales de ‘GH’: @ghoficial, en Facebook, X, Instagram y TikTok, y @ghmomentazos, en Facebook y X. Además, como novedad, esta edición ha lanzado un canal de difusión en Whatsapp.

'GH: Al otro lado de la casa', en Mediaset Infinity

Esta edición aterriza con importantes novedades. Entre ellas, 'GH: Al otro lado de la casa', un programa presentado por Adara Molinero en el que se abrirán las puertas del ‘otro lado de la casa’ a protagonistas históricos de ‘Gran Hermano’.

Llegará a Mediaset Infinity el próximo 25 de noviembre. Adara recibirá a algunos de los concursantes que han dejado huella en la historia de ‘Gran Hermano’ para recordar su paso por el reality y comentar las principales tramas de la nueva edición de ‘GH VIP’.

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