'GH VIP' está a punto de arrancar en Telecinco . Este miércoles , a las 21:45 horas , empieza la aventura para los concursantes de la novena edición . Todos ellos convivirán en la nueva casa y algunos ya empiezan su andadura en el programa con cuentas pendientes. Y es que la novena edición del programa arranca con varios enfrentamientos por resolver.

Belén Esteban y Raquel Bollo

Entre estos conflictos sin aclarar se encuentra, por ejemplo, el existente entre Belén Esteban y Raquel Bollo. Ambas rompieron su amistad tras una acumulación de roces tanto públicos como privados, llegando incluso a bloquearse en redes sociales.

"Yo a Raquel Bollo la he querido muchísimo. Es verdad que no tenemos relación ninguna", asegura Belén hablando en pasado. Por su parte, Raquel nos confirma el punto en el que, efectivamente, están actualmente: "Ahora mismo la relación que hay es nula".

Karmele Marchante y Jorge Javier Vázquez

Por otro lado, Karmele Marchante volverá a compartir programa con Jorge Javier Vázquez, aunque esta vez no será como compañeros, sino como concursante y presentador. "Mi relación con él se truncó por el mal rollo del plató. Él también tuvo su culpa", afirma. Y es que ambos rompieron su relación tras la salida de ella de 'Sálvame' en 2016. Eso sí, desde entonces su enemistad no ha hecho más que agravarse.

Belén Esteban, que compartió plató con ambos, no ha dudado en pronunciarse al respecto antes de entrar en la casa de 'GH VIP': "Con Jorge, te voy a ser sincera, hace mucho que no le veo. Y no tengo ninguna relación con Karmele. Hace muchísimos años que no nos vemos, porque yo no podía con ella, ni ella conmigo".

Cristina Porta y Gianmarco

Además, 'GH VIP' reunirá a Cristina Porta y Gianmarco, que tuvieron unión familiar en el pasado por la historia de amor que Cristina vivió con Luca Onestini, el hermano del concursante. "A Gianmarco no le puedo ni ver. Cuando veo alguna imagen de él me da real asco", confiesa la periodista. "Se enfadaba mucho. No me gustaría encontrármela", admite él.

Una edición de carácter

Pero a todos estos conflictos se suman, además, concursantes que están dispuestos a darlo todo y que aseguran no tener pelos en la lengua: "Tengo mucho pronto, soy como una botella de champán", asegura Paloma González.

Katrin Ortega, por su parte, ve qué tienen en común la política y 'Gran Hermano': "Al final el pueblo es soberano". Raquel Mosquera también ha dejado claro con qué intenciones entra en la casa: "Yo voy a intentar poner las cosas claritas cunado las tenga que poner. El que avisa no es traidor".

Y, por si todo esto fuera poco, el casting aún no está cerrado. ¡Comienza la novena edición de 'GH VIP'! ¿Estás preparado?

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