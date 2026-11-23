Un debate sobre Belén Esteban en 'GH VIP' terminó convertido en un enfrentamiento directo entre Belén Ro y Beatriz Trapote . El choque llegó cuando Belén Ro defendió la participación de Belén Esteban en el reality, mientras que la mujer de Víctor Janeiro afirmó que mejor se quedase dentro para que no estuviese fuera hablando de su familia.

Belén Ro defiende con todo la participación de Belén Esteban en 'GH VIP': ''Me parece un icono. Me parece un triunfo haber conseguido meterla otra vez. No, de verdad te lo digo porque Belén en su 'Gran Hermano' yo creía que había cerrado esa etapa y me parece absolutamente icónica y que representa los valores y el espíritu de 'Gran Hermano''.

''La estoy viendo, no han sido los mejores de su vida y me emociona. Verla sonreír, la risa de Belén es súper contagiosa. Hacía tiempo que no la veía así y yo que la veo feliz y quiero que se quede siempre'', defiende Belén Ro a Esteban para que se quede en la casa.

Pero Trapote carga contra ella: ''Por lo menos está dentro de la casa, así no habla porque como dice que ella no quiere saber nada del pasado, que solamente el presente. Yo no sé, tú estarás viendo otro reality porque esos valores que tú dices, ese momento, Belén, yo no lo estoy viendo''.

Y Belén Ro se defiende: ''Llevas hablando tres meses de ella, que si no fuera por ella, todavía estabas en tu casa. Y enfadada con tu familia también, hija, que agradécele que te ha reconciliado con Campanario, con Julia, con todos''. Después de unos cuantos zascasm finalmente Belén Ro no se ha callado y le ha preguntado a Trapote: "¿Qué sabes hacer a parte de hablar de Belén Esteban?".

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