GH VIP 9 23 noviembre 2026

Cristina Porta ha llegado a GH VIP dispuesta a reinar, pero confundir dar contenido con monopolizar la casa le puede salir caro. Entre decir que «el contenido soy yo» y sus frentes abiertos con las dos Raqueles o con Náyades, su estrategia está siendo algo más que arriesgada. Mientras, Karmele y Belén Esteban nos regalan momentos gloriosos sin apenas despeinarse.

Firma: El Gato encerrado La acción en estos primeros días de encierro en Gran Hermano VIP la están sosteniendo concursantes como Cristina Porta, que se ha echado el programa a la espalda, con lo que ello conlleva. El problema es que no todas las consecuencias son buenas y a pesar de su ya dilatada experiencia en la telerrealidad, igual Cristina no está diferenciando entre tener protagonismo y saturar de protagonismo. En la sociología de grupos hay una idea útil para este propósito: una persona puede convertirse en el centro de atención de un grupo y, sin embargo, empezar a perder atractivo social precisamente por ocupar demasiado ese centro. En un grupo se ha de respetar la igualdad de participación, entendiendo que no todos participen por igual. Es natural que unas personas hablen más, tengan más influencia o se conviertan en referencias para los demás. Una distribución perfectamente igualitaria sería artificial e incluso ineficiente. Pero debemos considerar el siguiente matiz: una cosa es que alguien ocupe una posición central y otra que la conversación del grupo termine girando permanentemente alrededor de esa persona. En la casa hay, por el momento, 15 concursantes (se nos prometió que entraría alguno más) y no sería deseable que todos acaparasen el mismo protagonismo. Necesitamos también personajes secundarios, observadores, mediadores y hasta personas que pasen inadvertidas. El problema aparece cuando alguien intenta ocupar simultáneamente demasiados papeles, y no hablo ahora necesariamente de Cristina Porta. Es aquí donde encontramos el narcisismo conversacional, descrito por comportamientos como redirigir sistemáticamente las conversaciones hacia uno mismo; interrumpir o dificultar las intervenciones de los demás, poniendo palitos en las ruedas de la comunicación; exagerar los gestos o la expresividad para captar la atención; elevar el tono de voz, o no mostrar interés cuando los demás toman la palabra.

El narcisismo conversacional La traducción televisiva de esto es bien clara: un concursante puede ser divertido, ingenioso, expresivo y generar situaciones constantemente (eso tan odioso de “dar contenido”, que repitan algunos), pero si sus compañeros empiezan a percibir que no les deja espacio su valoración puede deteriorarse peligrosamente. La consecuencia directa de ese narcisismo conversacional es que los compañeros del narcisista se pongan a la defensiva al comprobar que les cuesta desarrollar sus propias historias y tienen que competir con excesivo esfuerzo por conseguir la atención. Y en segundo término, también se puede volver en su contra al perder el favor del espectador, cansado al ver acaparar el protagonismo por parte de un concursante o un pequeño grupo de concursantes. A la saturación de los compañeros le acompaña la saturación del espectador. Si cada vídeo, cada resumen o cada gala tiene a la misma persona como protagonista, el espectador puede empezar a sentir que el programa se ha convertido en un monográfico. Si por parte del resto de compañeros la respuesta a lo comentado es la nominación, que puede terminar convertida en mecanismo de regulación de esa desigualdad, por parte de la audiencia la solución es mucho más drástica y definitiva: la expulsión. Lo hemos visto no pocas veces. Por poner un ejemplo, Amor Romeira fue absoluta protagonista en la primera semana de GH 9 y primera expulsada por la audiencia. No se nomina y expulsa siempre a quien peor cae, sino también a quien más altera el equilibrio de la convivencia. Volviendo a Cristina Porta, mi sensación es que se le ha subido un poco el reality a la cabeza. Es una persona especializada en formatos de telerrealidad y concursos de talento. Ha participado en ellos tanto en España como en Sudamérica. Todo esto hace que llegue con una ventaja considerable: sabe cómo funciona el medio, cómo generar situaciones, cómo hacerse visible y cómo conseguir que las cámaras tengan motivos inequívocos para seguirla. Pero esa experiencia se puede convertir en una desventaja si no consigue adaptar su comportamiento a las circunstancias específicas de esta edición de Gran Hermano VIP. No se trata solo de producir contenido constantemente, también de comprender que ese contenido lo producen igualmente los demás, cuya historia necesita espacio para desarrollarse. La atención es un recurso limitado y es un error confundir ser imprescindible para el espectáculo con ser imprescindible para la convivencia. Son dos cosas distintas y, en ocasiones, contrapuestas. En Gran Hermano no gana necesariamente quien más protagonismo consigue, sino quien mejor administra el protagonismo que consigue. Hay concursantes que entran dispuestos a darlo todo. El problema es que pretenden darlo todo el primer día, el segundo y el tercero. Y en un concurso de convivencia, el espectáculo necesita tanto protagonistas como espectadores de los protagonistas.

Belén con su casco a lo Robocop y Karmele con su turbante

Cristina Porta es imprescindible Todo lo que digo no va en detrimento de Cristina Porta, sino todo lo contrario. En Secret Story, su primer reality, demostró que tenía madera para el formato, cuya horma le iba perfectamente. No la he seguido en su aventura americana, pero ahí están los hechos: logró ganar uno de los programas, contando con el hándicap de ser española. Por lo visto en estos primeros días, se me antoja que ella es imprescindible en esta edición, que pinta tan bien por el momento. Si el sábado tuvimos la primera noche y madrugada gloriosa de la edición fue principalmente gracias a ella, lo cual hay que agradecer. Si expreso los riesgos que está asumiendo es por la preocupación de que se equivoque de estrategia y sea castigada por ello, en primer lugar por sus compañeros y luego por la audiencia votante. Cristina no solo se equivoca al poner en riesgo la igualdad de participación antes referida, también está cometiendo otros errores que la pueden hacer quedar como la concursante repelente que nunca fue con anterioridad. Dice de Náyades: “Me la como con patatas”. Y también: “Cuando vea los looks que tengo en la maleta se va a arrancar la piel”. Aunque su afirmación más desafortunada hasta el momento ha sido esta: “El contenido soy yo”, una especie de remedo de aquel “El rey soy yo” que dijera Urraca I de León a su marido Alfonso I el Batallador. O lo de “El Estado soy yo” dicho en el Parlamento francés por el también rey Luis XIV. Creo que a Cristina no le ha sentado nada bien que Jorge Javier Vázquez la llamara “reina de realities” (de monarquías va la cosa). Tener como enemigas a Raquel Bollo, Raquel Mosquera y Náyades No todo el protagonismo se lo ha llevado Cristina Porta. En la gala de anoche tuvo la dura competencia de dos de sus enemigas en el concurso: Raquel Bollo y Raquel Mosquera. Las dos Raqueles son mujeres de armas tomar y no van a escatimar esfuerzos en defender su parcela, intentando que no sea ocupada por Cristina. Raquel Bollo estuvo elocuente, aunque excesivamente susceptible. No vale tener la piel fina y cuidar la piel de los demás. Le ofendió lo de que esta de perfil bajo y lo entiendo. Ahora bien, no es ninguna mentira. Si fuera por ella no tendríamos nada que contar hoy. Más fuerte fue la reacción de Raquel Mosquera, que negó haberse dirigido a Cristina con excesiva energía, pero si viene hacia mí de esa forma igual me entra una descomposición peor que la de Karmele el pasado jueves.

Si vi a Bollo elocuente, más aún a Mosquera, que arremetió también contra Carlos Corbacho. Curioso que afirmase no haber hablado nunca mal de nadie dentro de esa casa justo después de llamar “sinvergüenzas” a Porta y Corbacho. Aparte del nombre de pila tienen en común las dos Raqueles que a ambas les ha molestado que Cristina hable de cosas que ellas mismas han contado en televisión. Con razón comentó que pueden hablar los viernes y cobrando, pero no en la casa de ‘Gran Hermano’. Visto con la perspectiva contraria, a veces uno mismo puede hablar (incluso mal) de alguien cercano, pero no consiente que nadie haga lo mismo. Raquel puede hablar de su marido igual que Belén de su hija, sin que eso signifique que cualquiera pueda hacerlo. Aún así, insisto en que al concursante de ‘Gran Hermano’ no le conviene tener la piel demasiado fina. Me sorprendió que nadie (Corbacho estaba entonces en la sala de confesiones) se pusiera del lado de Cristina cuando esta pedía a sus compañeros confirmación de que Mosquera se había dirigido a ella con agresividad. Es obvio que no hablamos de un comportamiento que pudiera derivar en una agresión, porque en ese caso estaría expulsada por el programa disciplinariamente. Pero la secuencia habla por si sola: Raquel Mosquera llegó desde la otra punta de la casa hasta la parte del sofá donde estaba sentada Cristina habiendo recorrido ese trecho a una velocidad endiablada. Hace tiempo que Fernando Alonso no completa una vuelta con tanta rapidez. Notas al pie Paloma González protestaba el otro día de que le habían comido el kiwi. Se sospecha de Karmele Marchante, a quien atacan por cosillas sin demasiada importancia, como que se beba un vaso de leche de alguien, le pida postre a varios o se coma piezas de fruta ajenas. Por el momento a Karmele le disculpo todo. Imposible hacer otra cosa con una concursante icónica, que desayuna con un turbante que está entre la Estela Reynols de ‘La que se avecina’ y la Norma Desmond de ‘El crepúsculo de los dioses’. De Paloma me sorprendió más que no fuera capaz de recordar el nombre de todos los hombres famosos con quienes ha estado. “Ese de las motos…”, decía el viernes. Está claro que no dejó mucha huella en ella el piloto.

Belén con su casco a lo Robocop y Karmele con su turbante