GH VIP 9 22 noviembre 2026

A lo largo de los años hemos podido ver cómo Cristina Porta, de 'GH VIP', ha cambiado su físico que no le convencían, como la nariz o sus orejas: sus retoques

Hace muchos años que Cristina Porta apareció en televisión por vez primera y de nuevo vuelve para dar mucho espectáculo en 'Gran Hermano VIP 9'. Lo cierto es que su carrera ha cambiado mucho, pero también lo ha hecho su aspecto físico. Comenzó como reportera, 'Cazamariposas' fue uno de los primeros programas en los que se dejó ver, pero después comenzó su etapa en el periodismo deportivo. Fue en el año 2021 cuando decidió dar un giro radical a su carrera y aceptó participar en su primer reality, una gran idea porque desde entonces ha formado parte de varios de ellos y en todos ha aprendido un poco más. La Cristina actual no es la misma que se presentó a 'Secret Story: La casa de los secretos' y ella misma lo sabe, a sus espaldas hay muchas más experiencias, no todas buenas, y también más terapia.

Quedó finalista en 'Secret Story' y logró llevarse el corazón del ganador, aunque por poco tiempo. Aquí conoció a Luca Onestini (ha coincidido con su hermano Gianmarco en 'GH VIP'), convivieron los tres meses de encierro y mantuvieron una relación durante cuatro meses tras salir. La ruptura fue sonada y los reproches entre ellos, públicos. En 2023 ganó el concurso '¡Vaya vacaciones!', donde hizo equipo con Jorge Pérez. Tras esta experiencia, decidió poner tierra de por medio y probó suerte en 'La casa de los famosos' (2024) donde se habló mucho de la relación cómplice que tuvo con Paulo Quevedo. Salió vencedora en 2025 de 'Top Chef VIP'. Experiencias que le han ayudado a crecer personal y profesionalmente, pero que además ayudan a ver lo mucho que ha cambiado físicamente. Algunos de esos cambios son lógicos por el paso del tiempo, otros reflejan lo mucho que cuida su imagen, su piel, su físico… pero también hay cambios que son decisiones conscientes de cosas que ella ha querido modificar y para los que ha recurrido a tratamientos de medicina estética.

Las operaciones estéticas y retoques de Cristina Porta A lo largo de la vida es habitual que nuestro físico experimente ciertos cambios y más en el caso de Cristina Porta, que se esfuerza por mantenerse en forma y mostrar siempre su mejor versión. Ella no duda en cuidarse y esforzarse, acudiendo al gimnasio y logrando así el físico que le gusta lucir, también cuida otros detalles, como su piel o el moreno que quiere lucir en televisión. Antes de entrar en 'Gran Hermano VIP 9', acudió a un centro de bronceado para presumir de morenito.

Así, no es raro que también haya querido modificar aquello que no le gusta de su físico o que le gustaría que fuera de otra manera. Cambios de los que ha hablado a lo largo del tiempo y que no trata de ocultar, en muchas ocasiones porque son cosas evidentes, notables, porque algunos de ellos han sido en su rostro, que ha sometido a dos cirugías y algunos tratamientos extra. Sobre estas operaciones habló hace años en exclusiva para 'Outdoor'.

El antes y después de Cristina Porta, concursante de 'GH VIP': sus retoques estéticos

Una de ellas es la rinoplastia o, lo que es lo mismo, una operación en la nariz. "La nariz me la retoqué tan poco, simplemente me la estreché un poquito", un cambio muy sutil que a menudo le parece escaso. "Siempre pienso, ¡me la tenía que haber hecho más!", aunque ella misma se corrige, "Luego pienso… soy yo". La nariz se la operó porque siempre había tenido complejo, pero nunca sucedió eso con el pecho, que también se ha operado. "Pero había hecho mucho deporte, nos vamos haciendo mayores, y aunque no perdí la forma, sí perdí el volumen". Además, también ha apostado por otros retoques para los que no ha necesitado entrar en un quirófano. Gracias al ácido hialurónico ha podido darle más volumen a su labio superior, que siempre sintió que era demasiado fino, también optó por tratar sus pómulos, aumentándolos, logrando así una mayor proyección. Gracias a los tratamientos médicos ha suavizado sus líneas de expresión y ha perfilado su mandíbula. Ha perfilado sus cejas, alargado sus pestañas y tratado su piel con vitaminas y otros métodos para lograr una mayor hidratación.