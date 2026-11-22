Una conversación nocturna en 'GH VIP 9' ha dejado uno de los momentos más comentados de las últimas horas dentro de la casa. Cristina Porta, Lía Romero, Carlos Corbacho y Nacho de Borbón han mantenido una distendida charla en la que ha surgido una propuesta directa: que Lía tiente a Nacho para fastidiar a Náyades Lospitao, expareja de este tras su paso por 'La isla de las tentaciones'.
La charla ha comenzado con Lía Romero descartando de forma tajante que estuviera ligando con Gianmarco, otro de los concursantes del programa (y excuñado de Cristina Porta). "No, no estaba ligando ni de coña", ha afirmado la concursante, que ha explicado que al principio le parecía "mono", pero que con el paso de los días ha cambiado de opinión:
"He visto actitudes que no me gustan de un tío, simplemente la edad. O sea, ni de coña", añade. Lía ha reconocido que mantiene una buena relación con él, pero ha sido rotunda al zanjar el tema: "Tengo buena relación. No tengo tan mala ni nada, pero es como ni de coña".
Ha sido entonces cuando la conversación ha dado un giro. Cristina Porta, dirigiéndose a Lía, le ha planteado abiertamente la posibilidad de provocar a Náyades Lospitao a través de Nacho de Borbón. Y es que recordemos que ambas han tenido encontronazos con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Esta ha sido su pregunta directa:
"¿Por qué no tientas a Nacho para que se enfade Náyades?"
La propuesta ha generado reacciones inmediatas. Cristina Porta ha animado a Lía con tono jocoso, calificándola de "diabla" y asegurando que ella lo haría. Nacho no sabía qué decir al respecto: "Ya el show que nos faltaba", mientras se escuchaban risas entre los presentes.
Lía Romero ha respondido a la propuesta con un rechazo claro, aunque sin ocultar que la idea le resultaba divertida. "Me encantan", ha llegado a decir entre risas, pero ha explicado por qué no lo haría: "No, porque sería en verdad sería todo fake".
La concursante ha aprovechado para describir su relación con Náyades Lospitao, con quien tanto ella como Cristina Porta han tenido enfrentamientos dentro de la casa. Lía ha definido esa convivencia como una dinámica particular: "Lo que me pasa con Náyades es que es como un amor odio de hermanas".
Lía ha reconocido que disfruta provocando de vez en cuando: "Yo puedo dar por culo, en plan ahora estoy modo traviesa". Ha contado que la noche anterior decidió molestar al grupo porque, según ella, "se quejaban todo el rato de nosotros", pero que a la mañana siguiente cambió de actitud para intentar que el resto de concursantes se activase.