Cristina Porta está en el punto de mira de sus compañeros de 'GH VIP'. Tras los primeros tres días de convivencia, la catalana se ha convertido en el principal foco de conflicto dentro de la casa, protagonizando enfrentamientos con Náyades Lospitao, Raquel Bollo y Gianmarco Onestini, que han desembocado en una oleada de críticas por parte de varios concursantes.
Aunque en un principio parecía que entre ellas había buena sintonía, Náyades Lopistao y Cristina Porta han vivido un tenso enfrentamiento después de que Náyades se quejase de que hiciesen ruido por la noche. A Cristina Porta le ha molestado mucho que durante el rifirrafe Náyades nombrase a su expareja, Luca Onestini, acusándola de que "en cada reality habla de lo mismo".
Tras lo ocurrido, Náyades se ha desahogado con Gianmarco Onestini, cargando duramente contra Cristina: "Me ha dicho que para hacer un reality hay que estar activo 24 horas y que si me gustan no voy a vivir de ellos porque así fatal". "Es una chica altiva, prepotente y súper déspota", ha dicho muy indignada la expareja de Nacho de Borbón sobre su compañera.
Raquel Bollo ha sido otra de las personas que ha discutido con Cristina Porta. Un momento que sucedía cuando la madre de Alma Bollo salía en defensa de Náyades por las críticas de Cristina hacia su pareja Andrea, por asegurar que "es un chico que le gustan los realities y la televisión". Raquel le ha reprochado a su compañera que hablase sobre la pareja de la otra: "Habla de tú de tu tema, que has pedido que no se hable".
Ha sido entonces cuando Cristina Porta ha hecho un comentario que ha provocado que Raquel Bollo explotase: "Si fuese por ti no hablaríamos de nada. Tú no hablas de nada" "Hablo con todo el mundo de lo que tengo que hablar", ha replicado Raquel, a lo que Cristina ha contestado señalando el perfil bajo, que, a su parecer, la sevillana está manteniendo.
Muy enfadada, Raquel Bollo ha contestado a la acusación de Cristina Porta, sincerándose sobre lo que verdaderamente piensa sobre ella: "¿Qué perfil bajo, chica? Yo soy como soy. Lo que no hago es tener maldad ni mala leche".
Tras estos momentos de tensión, Raquel, Giamarco, Náyades y Belén, reunidos en el jardín de la casa de 'Gran Hermano VIP', han señalado a Cristina Porta. "Necesita tener una persona para atacar y conmigo, no", ha dicho Raquel Bollo a sus compañeros. Por su parte, Gianmarco Onestini ha criticado el juego sucio de Cristina: "Va siempre por lo bajini".
"Tiene mucho despotismo y una lengua viperina que no puede con ella", ha dicho Náyades. Seguidamente, Gianmarco ha acusado a Cristina de ser una provocadora: "Ella habla por detrás porque tiene cero personalidad. Siempre te provoca, te saca cosas de fuera, obviamente falsas, e intenta desestabilizar".