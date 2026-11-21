¡La casa de 'Gran Hermano VIP' está que arde! La mañana ha arrancado con un inesperado conflicto por la limpieza del baño, después de que la alcaldesa, Katrin Ortega , se levantase a las seis de la mañana para ir al servicio y se encontrase diarrea en el váter. La concursante ha explotado por este motivo y Karmele Marchante ha terminado confesando el percance escatológico que ha sufrido.

"¿Quién mierda ha cagado otra vez? No es normal cómo está el váter, todo lleno de diarrea. Eso es una enfermedad o qué", se ha quejado la alcaldesa frente a todos sus compañeros, quienes aún se encontraban en la cama. Una indignación a la que también se ha sumado Náyades:

"Me estoy meando y no puedo entrar al baño porque algún cerdo o alguna cerda ha dejado el baño patas arriba", ha dicho la concursante. Las quejas y el malestar han ido en aumento a medida que los habitantes de la casa de 'GH VIP 9' se levantaban y descubrían lo ocurrido. Momento en el que Karmele acababa confesando ser la autora de los hechos.

Karmele se rompe tras confesar su incidente escatológico

"Me encontraba muy mal, ha sido horrible. No he dormido nada", ha explicado Karmele Marchante a Raquel Bollo, la primera persona a la que le ha contado lo sucedido. Al escuchar a su compañera completamente rota, la alcaldesa se ha acercado a ella para tranquilizarla:

"No pasa nada. Fui al váter, no miro, me siento y me llevé una irritación que no veas, la verdad, pero no te irrites no pasa nada", han sido las palabras con las que la concursante ha intentado consolar a Karmele. "Me encontraba mal, estaba empastillada y no pude dormir nada.", ha dicho Marchante, quien a continuación se ha lamentado por no haber pensado en solucionar el problema con el agua del jacuzzi: "No se me ocurrió".