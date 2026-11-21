La casa de 'Gran Hermano VIP 9' ha sido escenario de uno de esos momentos que solo la convivencia extrema puede generar. Arturo Requejo ha protagonizado una escena que ha dado la vuelta a las redes al poner en duda que la Tierra sea redonda y realizar un improvisado experimento casero para intentar convencer a sus compañeros. Nacho de Borbón , Pipi Estrada y Cristina Porta han sido los testigos —y en parte, conejillos de indias— de la peculiar demostración.

El problema es que la mesa donde se realizaba el experimento no era precisamente la superficie ideal. Pipi Estrada ha apuntado que "está doblada la mesa", un detalle que ha complicado la demostración. Nacho de Borbón también ha participado en la observación, y Pipi ha reconocido que "lo ve el Nacho, lo ve, Arturo, pero está doblada la mesa".

"Imagínate que tú estás en la playa y este es el barco, ¿no? Y se va. Se va por el horizonte", ha explicado Arturo mientras movía el vaso sobre la mesa. A continuación, ha preguntado a Pipi Estrada : "¿Cuánto ves del vaso?". Pipi Estrada, intentando seguir las instrucciones, ha reconocido sus dificultades: "Sí, sí, lo veo", aunque ha admitido que no lo veía entero. "Es que estoy mal colocado aquí", ha señalado. Arturo ha insistido: "Pero Pipi, tú no lo ves entero".

Todo ha comenzado cuando Arturo Requejo ha pedido a sus compañeros que se colocasen a la altura de una mesa para observar un vaso que, según él, simulaba un barco alejándose por el horizonte. La idea era reproducir el efecto visual que se observa cuando un navío desaparece en la línea del mar, uno de los argumentos clásicos para demostrar la curvatura terrestre.

La Tierra plana, Australia y el Polo Norte: los argumentos de Arturo Requejo

Lejos de quedarse solo en el experimento del vaso, Arturo ha desplegado todo un arsenal de argumentos terraplanistas. Tras preguntar a sus compañeros si el vaso les había dado "la sensación de que se hunde", y recibir un "sí, sí, eso es lo que me vuelve, tío" como respuesta, ha lanzado su afirmación más rotunda: "La tierra es plana".

A partir de ahí, ha planteado la cuestión de los viajes a Australia: "Tú por qué puedes ir de aquí a Australia por aquí y volver de aquí a Australia por aquí, ¿eh? Que en un momento dado lo puedes hacer de Australia aquí, que lo puedes hacer así. Lo puedes hacer así o lo puedes hacer así también".

Arturo también ha recurrido al concepto de disonancia cognitiva para explicar la resistencia de sus compañeros a aceptar sus ideas: "Sabes lo que se llama lo que está pasando también es disonancia cognitiva, que tenemos unas creencias, unas creencias tan metidas en la cabeza que cuando te dicen otra cosa te explota la cabeza, ¿sí o no?".

Cristina Porta, que ha seguido la conversación con cierta perplejidad (ella ya había realizado el experimento minutos antes), ha aportado su propia reflexión: "Estamos bajo la cultura", ha señalado.

El viaje por el Polo Norte: el argumento definitivo

Para rematar su exposición, Arturo Requejo ha planteado un último argumento que, según él, resulta irrebatible. Ha pedido a sus compañeros que imaginasen la Tierra como una superficie plana y ha preguntado: "¿Cuántos viajes hay que pasen por el Polo Norte y que den la vuelta entera?".

Según Arturo, "solo ha habido un viaje que haya dado a alguien la vuelta de polo a polo, y es alguien muy especial. Sí, que no es un don nadie". No ha llegado a revelar de quién se trataba, dejando la incógnita flotando en el aire de la casa de 'GH VIP 9'.

Horas de debate en la casa de 'GH VIP 9'

Lo más llamativo del episodio es que no se ha tratado de una conversación puntual. Arturo Requejo ha dedicado horas a compartir sus dudas sobre la forma de la Tierra con sus compañeros de convivencia, alternando experimentos caseros con argumentos sobre rutas aéreas, viajes polares y la supuesta manipulación cultural que nos hace creer que vivimos en un planeta esférico.

Nacho de Borbón y Pipi Estrada se han prestado a participar en las demostraciones, mientras que Cristina Porta ha observado y comentado la escena. El resultado ha sido un momento que ha dejado a más de uno, como ha reconocido uno de los participantes, con la cabeza "loca".

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