GH VIP 9 20 noviembre 2026

Tras haberlo comentado en la casa, Gianmarco ha afirmado delante de todos sus compañeros que, antes de estar con su hermano Luca, Cristina Porta le escribía a él, llegando a llamarla “despechada”, lo que ha provocado un tenso cara a cara entre ellos

Gianmarco y Cristina Porta han protagonizado un tenso cara a cara en la casa de 'GH VIP'. La noche de este jueves, los concursantes han disfrutado de la primera fiesta de la edición. Una fiesta con juego incluido en la que los concursantes han tenido que simular unas nominaciones a la cara. Cuando le ha llegado el turno a Gianmarco, el italiano se ha levantado y se ha colocado frente a todos sus compañeros para contar a quiénes destinaba sus puntos. Sin pensárselo dos veces, y después de lo tenso que ha sido su reencuentro, el concursante ha dado sus tres puntos a Cristina Porta. Pero no solo le ha dado la puntuación más alta de su nominación. Gianmarco ha aprovechado la ocasión para afirmar delante de toda la casa que, antes de estar con su hermano Luca, Cristina le escribía a él.

"Los tres puntos los tengo clarísimos desde siempre por otra razón que es muy sencilla. Porque tú no sabes dividir y dejar fuera los problemas que no van conmigo. Si tú has tenido en tu vida algún tipo de problema, no lo tienes que retorcer luego sobre mí", ha comenzado dirigiéndose directamente a ella. Tras estas primeras palabras, Gianmarco ha avisado de que iba a contar "toda la verdad". Horas antes, en una conversación con Belén Esteban y Lía Romero, el concursante ya les contaba que Cristina Porta trató de conocerlo a él antes de entrar a 'Secret Story', donde inició un romance con su hermano, Luca Onestini. Gianmarco: "No quise nada contigo" "Si tenemos que decir toda y solo la verdad, ¿quién me escribió en 2019 diciéndome que por qué dormía solito? Y yo no le contesté. ¿Y sabes qué? ¡Encima tengo el pantallazo! ¡Bombazo! Y encima estabas en grupos de fans 'gianmarquistas' y tengo todas las pruebas", ha terminado diciendo delante de todos los concursantes de la novena edición de 'Gran Hermano VIP'. "Eso es mentira", ha reaccionado Cristina al instante. "Dicho esto, tres puntitos para ti porque eres una reventada solamente porque no he querido nada contigo. Con una palabra: despechada", ha finalizado Gianmarco antes de volver a tomar asiento.

Cristina Porta reacciona