GH VIP 9 20 noviembre 2026

En GH VIP 9 la miseria se reparte a partes iguales y sin distinción de caché. Mientras Karmele Marchante suplica por su neceser como si le fuera la vida en ello, la organización demuestra que quitarles el cepillo eléctrico es la vía rápida para desatar el caos.

Firma: El Gato Encerrado El enfado de Karmele Marchante por no poder disponer de sus efectos personales es producto de la escasez impuesta por la organización durante las primeras horas (tal vez días) de convivencia. “¿Me podéis dar mis cosas? Mi neceser, mis cremas, mi cepillo de dientes eléctrico, mi tabaco… ¡Ya!”, decía ayer visiblemente afectada. La escasez es algo implícito a Gran Hermano, solo que en algunas ocasiones se lleva al extremo, y no es por capricho. Desde sus orígenes se ha buscado la vuelta a lo básico, aunque esto marida mal con una casa gobernada por la inteligencia artificial (de Wisconsin). No es por casualidad que deban conseguir presupuesto para poder comer en condiciones, o que tengan una severa limitación a la hora de entrar en la casa con fotos y otros objetos personales. Se persigue crear entre los concursantes una mentalidad de escasez. ¿Por qué en el arranque se usa con cierta frecuencia el recurso a extremar esa variable de la escasez? Porque es una manera bastante fácil y efectiva de alterar comportamientos. No estamos hablando solo de pasar hambre o echar de menos cosas a las que estamos todos acostumbrados en nuestro día a día. Se trata de crear un ambiente particularmente incómodo buscando alguna reacción. Así el concursante empieza a concentrarse en cómo resolver ese problema, quedando aplazada la atención hacia todo lo demás. Lo importante impera por encima de lo accesorio. Con esa preocupación cuesta controlar las emociones y pensar en la estrategia más adecuada. Se tiende a reducir la tolerancia hacia pequeñas frustraciones al tiempo que se incrementa la reacción contraria a aquello que se interpreta como injusto.

Lo cotidiano nos da seguridad Los pequeños objetos cotidianos y rutinas sin aparente importancia no dejan de ser rituales de seguridad. Tener que prescindir de ello hace que aparezcan líderes que no lo hubieran sido en condiciones normales y pueden adquirir cierta influencia de manera rápida. Además, surge con facilidad el conflicto por el reparto de comida u otros bienes. También se acelera la formación de alianzas en la casa. La escasez puede unir al grupo frente a la adversidad o dividirlo en dos o más grupos que velan por reducir los efectos negativos de la escasez. Suele pasar que aparecen entonces los vigilantes de la moral, la policía de lo cotidiano dispuesta a no dejar pasar la más mínima falta de equidad. Despojar al concursante de ese refugio personal que son sus efectos personales y someter a todos por igual a una dieta con un solo alimento (ese “engrudo”, que a nadie gusta), igual que si fueran dos o tres (la tridieta de algunas ediciones cuando perdían la prueba semanal), iguala a todos los concursantes y nivela las desigualdades dadas por sus circunstancias personales. En Gran Hermano todos tienen lo mismo (excepción hecha de lo obligado por motivos de salud, como el caso de Belén Esteban por su diabetes), independientemente de la situación económica de cada uno, su éxito profesional o el número de seguidores en sus redes sociales. Eso no significa que no haya jerarquías, pero cambian los criterios para establecerlas. La escasez no elimina las diferencias entre personas, pero cambia el terreno en que esas diferencias se manifiestan.

Karmele Marchante enfadada por no poder disponer de sus cosas personales

El hambre afecta a nuestro estado de ánimo, lo cual se combina con la falta de intimidad y el cansancio, especialmente en los primeros días. La prueba es que con frecuencia están afónicos al poco de empezar el encierro por hablar más de lo normal pretendiendo socializar con todos y conocer antes a sus compañeros. Una situación precaria ayuda a precipitar las tramas, promueve los conflictos, permite que se conozcan o den a conocer antes y mejor. Normalmente, cuando un grupo de desconocidos empieza a convivir, necesita tiempo para establecer sus reglas, descubrir afinidades y construir cierta confianza. Aquí se les obliga a negociar esas reglas desde una posición de vulnerabilidad compartida. Y eso acelera los procesos. La escasez también puede ser una oportunidad La razonable preocupación por acelerar el ritmo de la acción justifica una dinámica que no todos comprenden y se interpreta por algunos como un recurso repetido, fruto de la falta de imaginación. Pero es algo bien estudiado, cuya efectividad se puede acreditar gracias a esa repetición de la que hablo. A pesar de todo lo dicho, sería un error pensar que la privación conduce a tener un comportamiento negativo, egoísta, agresivo o de desconfianza. También puede favorecer la cohesión del grupo y la solidaridad de sus componentes. Sería así más fácil que frente al clásico dilema entre competir o cooperar más concursantes se decantasen por la cooperación. La adversidad puede sacar lo peor, pero también lo mejor. Y ahí está el verdadero interés de esta dinámica, que resume lo que se observa de forma general en esta experiencia: concursantes que muestran lo mejor y lo peor de sí mismos. ¡Aguanta, Karmele! Es difícil no entender lo de Karmele Marchante. Otra cosa es que si se pone así porque no le dan su neceser y el resto de sus cosas, no quiero pensar cómo será ante una dificultad de mayor entidad. También es cierto que no se llevan igual las cosas con una edad y con otra. Si pudiera le mandaría ánimos. “¡Aguanta, Karmele!”, le diría. Veo cierto riesgo de que coja su maleta (si se la llegan a dar) y abandone. Espero que eso no llegue a pasar. En todo caso, no fue Karmele la primera en provocar un momento tenso en la casa. De eso se encargó Paloma González y no se esperó a que amaneciera.