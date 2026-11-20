Firma: El Gato Encerrado
El enfado de Karmele Marchante por no poder disponer de sus efectos personales es producto de la escasez impuesta por la organización durante las primeras horas (tal vez días) de convivencia. “¿Me podéis dar mis cosas? Mi neceser, mis cremas, mi cepillo de dientes eléctrico, mi tabaco… ¡Ya!”, decía ayer visiblemente afectada. La escasez es algo implícito a Gran Hermano, solo que en algunas ocasiones se lleva al extremo, y no es por capricho. Desde sus orígenes se ha buscado la vuelta a lo básico, aunque esto marida mal con una casa gobernada por la inteligencia artificial (de Wisconsin). No es por casualidad que deban conseguir presupuesto para poder comer en condiciones, o que tengan una severa limitación a la hora de entrar en la casa con fotos y otros objetos personales. Se persigue crear entre los concursantes una mentalidad de escasez.
¿Por qué en el arranque se usa con cierta frecuencia el recurso a extremar esa variable de la escasez? Porque es una manera bastante fácil y efectiva de alterar comportamientos. No estamos hablando solo de pasar hambre o echar de menos cosas a las que estamos todos acostumbrados en nuestro día a día. Se trata de crear un ambiente particularmente incómodo buscando alguna reacción. Así el concursante empieza a concentrarse en cómo resolver ese problema, quedando aplazada la atención hacia todo lo demás. Lo importante impera por encima de lo accesorio. Con esa preocupación cuesta controlar las emociones y pensar en la estrategia más adecuada. Se tiende a reducir la tolerancia hacia pequeñas frustraciones al tiempo que se incrementa la reacción contraria a aquello que se interpreta como injusto.
Los pequeños objetos cotidianos y rutinas sin aparente importancia no dejan de ser rituales de seguridad. Tener que prescindir de ello hace que aparezcan líderes que no lo hubieran sido en condiciones normales y pueden adquirir cierta influencia de manera rápida. Además, surge con facilidad el conflicto por el reparto de comida u otros bienes. También se acelera la formación de alianzas en la casa. La escasez puede unir al grupo frente a la adversidad o dividirlo en dos o más grupos que velan por reducir los efectos negativos de la escasez. Suele pasar que aparecen entonces los vigilantes de la moral, la policía de lo cotidiano dispuesta a no dejar pasar la más mínima falta de equidad.
Despojar al concursante de ese refugio personal que son sus efectos personales y someter a todos por igual a una dieta con un solo alimento (ese “engrudo”, que a nadie gusta), igual que si fueran dos o tres (la tridieta de algunas ediciones cuando perdían la prueba semanal), iguala a todos los concursantes y nivela las desigualdades dadas por sus circunstancias personales. En Gran Hermano todos tienen lo mismo (excepción hecha de lo obligado por motivos de salud, como el caso de Belén Esteban por su diabetes), independientemente de la situación económica de cada uno, su éxito profesional o el número de seguidores en sus redes sociales. Eso no significa que no haya jerarquías, pero cambian los criterios para establecerlas. La escasez no elimina las diferencias entre personas, pero cambia el terreno en que esas diferencias se manifiestan.
El hambre afecta a nuestro estado de ánimo, lo cual se combina con la falta de intimidad y el cansancio, especialmente en los primeros días. La prueba es que con frecuencia están afónicos al poco de empezar el encierro por hablar más de lo normal pretendiendo socializar con todos y conocer antes a sus compañeros. Una situación precaria ayuda a precipitar las tramas, promueve los conflictos, permite que se conozcan o den a conocer antes y mejor. Normalmente, cuando un grupo de desconocidos empieza a convivir, necesita tiempo para establecer sus reglas, descubrir afinidades y construir cierta confianza. Aquí se les obliga a negociar esas reglas desde una posición de vulnerabilidad compartida. Y eso acelera los procesos.
La razonable preocupación por acelerar el ritmo de la acción justifica una dinámica que no todos comprenden y se interpreta por algunos como un recurso repetido, fruto de la falta de imaginación. Pero es algo bien estudiado, cuya efectividad se puede acreditar gracias a esa repetición de la que hablo. A pesar de todo lo dicho, sería un error pensar que la privación conduce a tener un comportamiento negativo, egoísta, agresivo o de desconfianza. También puede favorecer la cohesión del grupo y la solidaridad de sus componentes. Sería así más fácil que frente al clásico dilema entre competir o cooperar más concursantes se decantasen por la cooperación. La adversidad puede sacar lo peor, pero también lo mejor. Y ahí está el verdadero interés de esta dinámica, que resume lo que se observa de forma general en esta experiencia: concursantes que muestran lo mejor y lo peor de sí mismos.
Es difícil no entender lo de Karmele Marchante. Otra cosa es que si se pone así porque no le dan su neceser y el resto de sus cosas, no quiero pensar cómo será ante una dificultad de mayor entidad. También es cierto que no se llevan igual las cosas con una edad y con otra. Si pudiera le mandaría ánimos. “¡Aguanta, Karmele!”, le diría. Veo cierto riesgo de que coja su maleta (si se la llegan a dar) y abandone. Espero que eso no llegue a pasar. En todo caso, no fue Karmele la primera en provocar un momento tenso en la casa. De eso se encargó Paloma González y no se esperó a que amaneciera.
A Paloma le molestó que Náyades y Nacho de Borbón estuvieran hablando en el dormitorio, ya entrada la madrugada. No me quedó claro si le molestó que hablasen o que lo hicieran de ‘La isla de las tentaciones’. Diría que la audiencia ha reaccionado positivamente a la enérgica reacción de protesta de esta concursante. Ha gustado que sacase su genio tan pronto, apenas llevaba unas pocas horas en la casa. Me llama la atención porque los cortarrollos que piden silencio respetuoso a compañeros en el dormitorio no son habitualmente bien vistos. Se da el caso de que Paloma ha ido contra los ex de las tentaciones, y muchos espectadores de Gran Hermano sucumbimos aterrorizados cuando supusimos que siempre ganaría una concursante procedente de ese otro programa (mujer, morena, pelo corto y exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, dije en su momento). Por suerte, vimos que no era así con el triunfo de Carlos Lozano en el último ‘GH Dúo’.
Nunca he entendido que algunos concursantes quieran hacer en la casa lo que no hacen en su vida diaria. Raquel Mosquera está empeñada en hacer ejercicio, pero no es algo que normalmente forme parte de sus rutinas. A lo mejor es que se quiere ahorrar el gimnasio.
Impagable el momento de Belén Esteban riéndose de los filtros que a veces pone Raquel Mosquera a sus fotos. “En una foto estabas subida a una moto, rubia, con el pelo largo, súper delgada. Me partía viéndolo”, decía Belén. Lo mejor es que se lo suelta a la cara, sin cortarse un pelo.
Paloma González hablaba con Cristina Porta y presuponía que su comportamiento en los realities responde a lo que sus jefes le piden. No entro a valorar si eso que dice es cierto porque hay algo más importante. Creo que Paloma no se está dando cuenta todavía de que los jefes de un concursante no son quienes ella presume. Los jefes de Cristina, igual que los de Paloma y el resto concursantes, son los espectadores. Ante la audiencia deben exponerse y a ella deberían obedecer para conseguir conquistarla.