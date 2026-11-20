GH VIP 9 20 noviembre 2026

Lía Romero ha revelado en la primera gala de 'GH VIP 9' que su amiga Nerea Minguela y Nacho de Borbón mantuvieron encuentros íntimos durante varias semanas

La primera gala de 'Gran Hermano VIP 9' ha dejado un momento muy comentado cuando Lía Romero ha sacado a la luz los encuentros que Nacho de Borbón ha mantenido con Nerea Minguela, exconcursante de 'Gran Hermano 19' y amiga íntima de Lía. Lo que ha comenzaba como una pregunta aparentemente inocente de Jorge Javier Vázquez ha terminado en un intercambio de versiones que ha destapado una historia desconocida del exnovio de Náyades Lospitao. Sin conocer directamente ni haber coincidido nunca con el que ahora va a ser su compañero de convivencia en ‘GH VIP 9’, Lía Romero ha intervenido para que el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ haga una confesión del vínculo que les une: Nerea Minguela, antigua concursante de ‘GH 19’ y una persona muy cercana para ellos.

Nacho de Borbón es descubierto por Lía Romero "Yo llevo un mes escuchando hablar muy bien de ti", le indicaba la canaria de 29 años que ha llegado a la casa de Tres Cantos dispuesta a que se la conozca bien. Y, ante el comentario de ella y la insistencia de Jorge Javier Vázquez, Nacho de Borbón ha reconocido su relación con Nerea: "Me he liado con ella alguna vez", ha indicado para concretar posteriormente que sus encuentros han sido tres o cuatro a lo largo de este tiempo. Unas palabras que no han servido para acallar a Lía Romero al contar ella con una versión muy diferente de los hechos y de esos encuentros. "Han quedado muchísimas veces. Muchísimas veces", ha puntualizado, entrando en conflicto con Nacho de Borbón que negaba todo lo que se estaba diciendo. "Yo no he quedado con Nerea jamás. A Nerea me la he encontrado de fiesta, ha surgido y me he ido con ella, pero ya está. Fin". Sin tratar de ser diplomática ni de zanjar el asunto, Lía Romero ha insistido en su propósito: sacar a la luz este affaire y no pasarlo por alto. La de Fuerteventura ha dado la cifra de "un mes" del tiempo que han estado Nacho de Borbón y su amiga Nerea Minguela quedando. Una revelación que le ha granjeado el primer rifirrafe con el exnovio de Náyades Lospitao. En lo único que Lía Romero ha transigido de su revelación ha sido en reconocer que cuando Nacho de Borbón ha tenido citas con Nerea, de ‘GH 19’, este estaba soltero y que así se lo había comunicado a ella. Pero lo que no ha pasado por alto es que él minimice lo que han tenido y ha sido especialmente dura con él en este punto.

La fotografía que Nerea Minguela ha compartido junto a Lía Romero

La respuesta de Nerea Minguela Nacho ha defendido su verdad indicando que él siempre ha sido transparente con Nerea y lo que han sido para él esos encuentros. "Yo he sido claro en todo momento. Yo le he dicho que no quiero novia ni en pintura desde el minuto 1 que la conozco". Y esa respuesta es la que ha generado la mayor fricción entre él y Lía Romero por la defensa de su amiga. "Soltero y puedes hacer lo que te dé la gana, ¿delante de ella? No, claro", era su réplica. Una defensa que ahora es la propia Nerea Minguela la que hace de la concursante de 'GH VIP 9'. Sin desmentir nada de lo que ha dicho Lía Romero, la exconcursante de 'GH 19' y defensora de la canaria en esta edición ha pedido apoyo para ella y le ha dedicado unas bonitas palabras y secundando lo que esta ha dicho de ella.