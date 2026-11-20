Andrea vive desde fuera la participación de su pareja, Náyades, en ‘GH VIP’. El italiano lleva la separación de una forma “complicada” pero aclara que el hecho de que concurse junto a su ex, Nacho de Borbón, no es el motivo y es que no siente ni celos ni desconfianza… É l mismo nos cuenta cómo lleva estos primeros días sin su chica a través de sus redes sociales.

Náyades cayó en la tentación con Andrea durante su paso por ‘La isla de las tentaciones’. La suya fue una historia que tardó en llegar pero que, con el paso de los días en la villa, hacía presagiar un fatal desenlace para el hasta entonces novio de Náyades, Nacho de Borbón.

Tras pasar semanas de ensueño, Náyades decidió que quería romper su relación con Nacho y marcharse con Andrea de la isla, pero el italiano le recomendó que se fueran solos, reflexionaran y construyeran una relación desde cero y no desde le final de otra.

A pesar de todo han pasado los meses que separan ‘La isla de las tentaciones’ de ‘GH VIP’ juntos, pero han vuelto a separarse para que Náyades se convirtiera en concursante del reality y allí, en la casa más famosa de la televisión, se ha producido el esperado reencuentro con Nacho, también concursante.

Y ¿Cómo está llevando Andrea esta situación? ¿Le ha costado la separación? Ante las preguntas de sus seguidores, él mismo ha respondido a través de su perfil de Instagram y nos ha contado cómo llevaba las primeras 24 horas sin su chica.

“¡Puf! Si digo la verdad, han sido bastante complicadas”, confesaba. Eso sí, desde el principio aclaraba que el motivo “no es la desconfianza” y tampoco lo son el miedo ni los celos. Andrea ni tan siquiera menciona a Nacho, dejando así claro que los celos no entran en la ecuación.

“Sabemos lo que tenemos”, asegura Andrea de su relación con Náyades, pero explicaba que han pasado todo este tiempo “muy, muy juntos” aunque estaban algo así como “escondidos”. Por eso, la separación ahora es peor para él: “El hecho de ahora estar incomunicados es muy complicado”.

El italiano reconocía que “egoístamente” le gustaría que su chica estuviera con él, pero prefiere que siga en la casa de ‘GH VIP’: “Espero que se quede cuanto más tiempo ahí porque es trabajo, es una experiencia increíble, es el sueño de su vida y espero que lo gane”.

“Es complicado, pero es lo que hay”, concluía el italiano.

Las primeras horas de Nacho de Borbón y Náyades juntos en ‘GH VIP’

Lejos de acercar posiciones, la tensión entre la expareja ha ido creciendo con el paso de las horas. De hecho los problemas ya han tenido consecuencias y es que algunos no soportan sus gritos y mal humor. Este es el caso de Paloma qué, tumbada en la cama, estallaba.

"Estamos en una convivencia y estáis en bucle. Uno de los dos tiene que decir 'hasta aquí'. Yo me quiero dormir, ¿Tenéis que hablar todo la misma noche, todo a la vez? ¿No podéis dosificar un poco por los demás? Yo estoy escuchando esto y es que voy a vomitar. Se me va a salir 'La isla de las tentaciones' por las orejas", se quejaba.