La convivencia en 'GH VIP 9' ha vuelto a generar un enfrentamiento entre dos de sus concursantes. Náyades Lospitao y Lía Romero han protagonizado una discusión en la que han sacado a relucir la relación entre Nerea, amiga de Lía, y Nacho de Borbón, exnovio de Náyades. El desacuerdo central ha girado en torno a la naturaleza de ese vínculo: ¿fue un simple lío o una relación de exclusividad?
Lía Romero ha sido tajante al describir lo que, según ella, existió entre Nerea Minguela (de GH 19) y Nacho de Borbón. La concursante ha afirmado: "A mí me ha dicho que estuvieron juntos un tiempo. A mí me dijo que son exclusividad, que estuvieron exclusividad, que no se tiraban con otra gente. Eso para mí es una relación".
Con estas palabras, Lía ha dejado claro en 'Gran Hermano VIP' que no considera que lo que hubo entre ambos fuera un simple lío, sino algo más serio. La concursante ha insistido en que la información le llegó de forma directa y que, para ella, la exclusividad implica una relación formal.
La tensión ha escalado cuando Lía Romero ha intervenido para defender a su amiga Nerea. Náyades ha explicado que Nerea tenía un novio y que ese novio era amigo de Nacho: "Tenía un novio. Ese novio era amigo suyo y yo he ido a cenar con tu amiga, con el novio y con él".
Lía ha replicado que desconocía por completo esa circunstancia: "La primera noticia que eran novios la tengo ahora, hermana". Y ha añadido, visiblemente molesta: "¿Qué ha pasado con Adrián? Por favor, de verdad. Naya, que ya no tengo. Ya se me ha quitado metiendo mierda. De verdad".
El enfrentamiento en la casa de 'GH VIP' ha alcanzado su punto más álgido cuando Lía ha acusado a Náyades de utilizar un discurso que carga la culpa sobre la mujer. "La culpa es de la otra, ¿no? Pues ten los cojones de decírselo a tu exnovio. Ella no era tu amiga", ha señalado Lía mientras señalaba a Nacho.
En uno de los momentos más directos de la discusión, Lía ha lanzado una frase que ha resumido su visión sobre lo ocurrido entre Nerea y Nacho: "No es tu amiga. Se tira a Nacho porque los dos le apetecen echarse un rasca y se lo echan".