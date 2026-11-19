GH VIP 9 19 noviembre 2026

No han faltado los reproches entre Nacho y Náyades al volver a encontrarse en la casa de Tres Cantos en el estreno de 'GH VIP': los dos son concursantes oficiales de esta edición.

Nacho de Borbón y Náyades, tras saberse que su relación sigue completamente rota después de ir como pareja a 'La isla de las tentaciones 11' y que ella está conociendo a Andrea, el soltero con el que cayó en la tentación en República Dominicana, han vuelto a verse y lo han hecho en la casa de 'GH VIP'. Ella estaba confirmada como concursante oficial y lo que no sabía es que su expareja también va a formar parte de este reality y que van a tener que convivir juntos. Protagonizando ambos un tenso reencuentro en un estreno del programa en el que ella se ha enterado de la chica con la que se ha estado liando él fuera y que formó parte de 'Gran Hermano 19'. El reencuentro de Náyades y Nacho en la casa de Tres Cantos "No hemos convivido en los dos años de relación", era la primera reacción de Náyades al encontrarse con Nacho en el confesionario. Y aquí saltaba la tensión entre ellos y sacaban los trapos sucios sobre todo lo que han vivido en la relación: "Vamos a decir las cosas como son".

Náyades aseguraba que tiene claro que ha sido la que más daño ha hecho en la relación, pero está cansada de que le eche las cosas en cara: "Yo asumo mi culpa, pero ya vale de discursos de respeto". Y cuando Nacho respondía que "no le gusta nada" ya Náyades, esta se reía y aseguraba no creérselo: "Miente". Pero él también dejaba claro que "no cree que ella le haya utilizado para ser famosa". La que además contaba a Jorge Javier que su relación con Andrea está muy bien y dejaba claro que no se cree las informaciones de Nacho de que el italiano podría haberle sido desleal con Sthefany: "Es completamente mentira, a la vista está que las pruebas que sacó, quedaste con el culo al aire porque no tiene ningún sentido lo que hiciste. Dijiste que tenías mensajes después de la isla directamente con ella y no existen". Nacho cuenta qué ha tenido fuera con Nerea Minguela después de 'La isla de las tentaciones 11'

Tras este reencuentro y cuando ya los dos estaban con sus compañeros, Lía Romero se unía al grupo como concursante oficial de 'Gran Hermano VIP' y Jorge Javier le preguntaba a ella si conoce a Nacho y, aunque aseguraba que no, desvelaba que "le han hablado muy bien de él" y una muy buena amiga suya: Nerea Minguela, de 'Gran Hermano 19'. "Después del programa me he liado con ella alguna vez", confesaba Nacho cuando le preguntaban de qué conocía a Nerea y dejaba claro que han sido "tres o cuatro veces", aunque Lía no estaba de acuerdo con esto: "Habéis quedado muchas veces, un mes". Y él saltaba ante esto: "A ver, a mí las cosas así no me valen, no he quedado nunca con ella, me la he encontrado de fiesta, ha surgido y me he ido con ella. Yo no he estado quedando con ella un mes".