Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban han vuelto a reencontrarse durante el estreno de ‘GH VIP’, después de tres años sin verse. En este esperado cara a cara, el presentador le ha confesado algunas de las cosas que le han dolido de ella y ambos han hablado abiertamente sobre el distanciamiento que ha marcado su relación durante este tiempo.
Nada más volver a verse, Jorge Javier se dirigía a la que fue su compañera y amiga durante muchos años: “Qué dolor que todo haya acabado así”. El presentador, que confesaba haberse preparado para este encuentro, leía algunas palabras que Belén le dedicó: "20 años que nos conocemos y, ante mi gran sorpresa, una de tus declaraciones es: ‘Yo nunca le he importado?’ Y le hacía una directa pregunta: ¿Tú crees eso sinceramente?"
“En ese momento lo sentía, no te voy a engañar. Nosotros hemos sido compañeros y amigos durante mucho tiempo, pero yo a lo mejor no tengo el mismo querer que pueda tener otra persona. Pienso que me has querido a tu manera, que no es la manera que yo tengo de saber querer”, explicaba Belén.
Jorge Javier recordaba entonces otras declaraciones de Belén: “Has dicho: ‘Nunca ha sido más que yo, a lo mejor es que yo he sido más que él y no lo ha podido asumir’. Palabras textuales. He tenido que repasar todo con un gran dolor de mi corazón”.
Y ante las que el presentador quería dejar algo muy claro: “¿Tú crees que, si yo no hubiera podido asumir que tú eres más que yo, habría hecho el primer movimiento para que tú volvieras a esta cadena después de que te echaran? Cuando os echaron, a los seis meses, que tú estabas en otro canal poniendo verde a Mediaset, este que te habla, en ese momento especialmente delicado, ya empezó a hacer campaña para que tú volvieras”.
Belén aseguraba desconocer esa información: “Yo no lo sabía, me dijiste que ibas a hacer todo lo posible. Te dije que me gustaría volver a Mediaset, pero eso de la campaña no lo sabía. Y me sorprende mucho que movieras los hilos”.
“Hemos vivido una relación distinta. En ningún momento yo he tenido esa sensación de rivalidad contigo, al contrario”, le aclaraba Jorge Javier, antes de confesarle lo importante que había sido para él durante todos estos años: “Para mí has sido una compañera maravillosa durante muchísimos años y me apena que tú hayas podido sentir eso. Pensaba que éramos un gran equipo y no entendí que, llegados a este punto, dijeras estas cosas”.
El presentador también reconocía lo enfadado que había llegado a estar con ella tras todo lo sucedido: “Después de todo esto decía que no quería volver a trabajar contigo, que no te quería en mi vida ni quería volver a verte. Y cuando me hablaron de ‘Gran Hermano VIP’, cuando supe que venías, mi primera reacción fue: ‘No lo presento’. Pero luego dije: ‘No voy a jugar con el pan de nadie’, por mucho que esté defraudado”.
“Estoy muy dolido, ¿puedes entender que me sienta así? Otras personas me la pelan, tú no. Tú has sido una persona muy importante de mi vida”, le confesaba Jorge y Belén aseguraba entenderlo y que le alegraba escuchar que ha sido muy importante para él.
Jorge Javier insistía en la importancia de sincerarse con las personas que quiere: “Yo todo esto se lo digo a las personas que quiero. ¿Crees que a una persona que no me importe puedo decírselo? Más de 20 años hemos estado... Es que de mí ninguno de mis compañeros puede decir que he dicho nada de ellos. Habéis sido muy importantes en mi vida y he vivido cosas maravillosas porque las siento”.
Por su parte, Belén reconocía que dijo eso por "el momento en el que estaba" y que "estos meses me han venido muy bien para recapacitar", aunque no negaba sus palabras y le mostraba sus ganas de que vuelvan a acercarse: "Sí que es verdad que lo he dicho, por el motivo que fuera. Lo único que te puedo decir es que, si tú quieres, podríamos volver a lo que fuimos, si quieres. Me acuerdo de muchas cosas que hemos vivido, muy buenas y también muy malas”.
En este punto, ambos recordaban su trayectoria compartida en ‘Sálvame’, un programa que marcó sus vidas profesionales y personales. "Ha sido el programa de mi vida. A veces nos hemos llevado muy bien y, cuando nos hemos tenido que matar, nos hemos matado”, recordaba Belén.
El presentador también reconocía que la marcha de sus compañeros de la cadena había supuesto un duro golpe para él: “Te voy a confesar una cosa: yo también me he sentido muy solo aquí cuando os echaron porque me quedé sin nadie. Para vosotros fue terrible porque os quedasteis sin trabajo, pero yo también me quedé sin vosotros, que erais parte de mi vida. Han sido años muy jodidos, pero ahora tenemos por delante un gran reto”.
Un reto que Jorge Javier le contaba a Belén de cara a esta nueva etapa en ‘GH VIP 9’: "Tú y yo ahora vamos a demostrar a toda esta gente, o vamos a intentarlo, que somos capaces de seguir entreteniéndoles. Y para eso te quiero dentro de la casa y dándolo todo. No quiero escucharte ni una vez que te quieres ir”.
Y el presentador terminaba este reencuentro reconociendo los sentimientos encontrados que le había provocado este reencuentro: "Y lo que más me cabrea es que me han dado ganas de pasar de ti y de no verte más en mi vida, pero de lo que me dan ganas ahora es de abrazarte". Lo que ambos no dudaban en hacer.