GH VIP 9 18 noviembre 2026

Desde finales de 2025, el marido de Raquel Mosquera está cumpliendo condena en una prisión francesa, una situación complicada y dolorosa para toda la familia

La noticia de que el marido de Raquel Mosquera, actual concursante de 'GH VIP 9' había ingresado en una prisión francesa pillaba a todo el mundo por sorpresa, nadie se podía imaginar qué había pasado, tampoco cómo estaría ella afrontando una situación que parecía más que complicada. Era Kike Calleja quien se encargaba de dar la noticia en 'Fiesta' y desde ese momento comenzaban las especulaciones. Meses después, con las cosas más calmadas, era la propia Raquel quien se encargaba de aclarar todo y explicar la situación de Isi, el padre de su hijo pequeño.

La relación de Isi y Raquel Mosquera: su historia de amor Hace más de 10 años que comenzó la relación de Isi y Raquel y lo cierto es que pocos apostaban por ella. El camino no fue nada sencillo y a lo largo de los años la pareja ha tenido que enfrentarse a varios problemas que han puesto su relación en la cuerda floja en algunas ocasiones, aunque ninguno de tal magnitud como el actual. Se conocieron cuando Raquel ya hacía tiempo que se había divorciado de Tony Anikpe, el padre de su hija mayor, a la que llamaron Raquel. Tras conocerse, Raquel y Romanus Nnamani, nombre real de Isi, comenzaron una discreta relación alejada de los focos, que no estuvo exenta de rumores de crisis e infidelidades. Ellos decidieron seguir adelante y en 2015 anunciaban el nacimiento de su hijo Romeo, una gran alegría para ambos, ya que así cumplían el sueño de formar una familia juntos.

El marido de Raquel Mosquera: su situación judicial y los detalles de su prisión en Francia

A pesar de la llegada del pequeño, la relación siguió sufriendo algunos contratiempos. Por ejemplo, durante la participación de Raquel en 'Supervivientes' en el año 2018, de nuevo surgieron rumores de infidelidad, pero tras el regreso de la peluquera, lograron superarlo y continuaron su relación. Tras verse convertidos en protagonistas de la actualidad, optaron por regresar a su discreción habitual y continuaron con su vida alejados de los medios. A través de las redes sociales han ido compartiendo algunos momentos de la pareja y la familia, como su boda, celebrada por sorpresa en 2024 en Las Rozas (Madrid), una cita familiar que contó con la presencia de sus hijos, tanto Raquel como Romeo. Parecía que la tranquilidad y la estabilidad habían llegado a la vida de la familia, pero a finales de 2025 saltaba la noticia y se confirmaba que Isi se encontraba privado de libertad en una cárcel de París desde hacía meses.

La situación judicial del marido de Raquel Mosquera "Os prometí que cuando supiese algo de mi marido vendría y os lo contaría. Y, así es, aquí estoy y con todo el dolor de mi corazón tengo que decir que mi marido Isi fue detenido por tema relacionado con la droga", confirmaba Raquel Mosquera en '¡De Viernes!' a principios de año. Daba detalles más concretos, negando que su marido se dedicara al narcotráfico, "Lo que ha pasado es que ha sido la típica persona mula. Ha podido correr el riesgo, que por eso sí he llorado y sufrido, y todavía cada vez que lo pienso, porque ha podido abrirse cualquier cosa y jugarse la vida, y eso es bastante serio".

Raquel también señalaba que tenía sospechas de que Isi había sido víctima de algún chantaje o extorsión y que esto era algo puntual y no habitual en la vida de su marido, algo que se confirmó con el tiempo, cuando supo que había sido amenazado por una deuda familiar que rondaba "entre los ocho mil y los diez mil euros". Isi se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Fresnes, una antigua prisión con más de 118 años de vida y que está considerada la segunda mayor penitenciaria del Estado francés, tal y como recoge 'La Razón'. La historia de este centro no es demasiado halagüeña, porque en el pasado fue utilizada por los nazis para sus torturas y, tras ese periodo de tiempo, fue donde encerraron a los colaboracionistas con los alemanes. También fue el centro donde los presos independentistas esperaban sus ejecuciones. Actualmente, alberga un experimento de aislamiento de presos islamistas, según el citado medio. Tras ocho meses en prisión, en marzo de este año Raquel por fin pudo ver a su marido en persona y hablar con él. "Lo he encontrado bien, pero se nota que el tiempo ha pasado aquí. Se lo noto en los ojitos, la carita… de pasarlo mal pensando en todo lo que ha dejado fuera".