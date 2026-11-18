GH VIP 9 18 noviembre 2026

Entre los concursantes menos conocidos de 'GH VIP 9' destaca Katrin Ortega, que ya sabe lo que es tener el apoyo de su gente y ganar unas elecciones

Uno de los puntos fuertes de 'GH VIP' es que permite ver cómo son esas personas a las que solo vemos en revistas o a través de televisión o redes sociales cuando nadie les mira. En el caso de los programas con personas anónimas, no sabemos cómo son, están ahí para que les conozcamos. De los VIP sabemos lo que ellos han mostrado de sí mismos hasta el momento y esa no es toda la verdad. Una de las sorpresas de esta edición en 'GH VIP 9' es Katrin Ortega, alcaldesa de Parauta que viene para no dejar a nadie indiferente.

Aquellos que son más conocidos tienen una presión extra, que es estar a la altura de las expectativas de sus seguidores, que suelen ser bastante altas y difíciles de alcanzar. Quienes son menos conocidos, como es el caso de Katrin Ortega, tienen la posibilidad de sorprender a todos aquellos que hasta el momento no sabían bien qué esperar de ellos. Quién es Katrin Ortega: madre de tres hijos y amante del fitness Parauta es un municipio de 271 habitantes situado en la Serranía de Ronda (Málaga), también es el lugar del que Katrin Ortega fue elegida alcaldesa en 2023 con más del 88% de los votos. Lo hizo bajo las siglas del PSOE, partido del que se desligó el pasado mes de octubre, cuando su nombre comenzaba a sonar como posible candidata a 'GH VIP'. Su plan era presentarse de manera independiente para las elecciones de 2027, pero quién sabe si sus planes serán diferentes ahora que está más que claro que es una de las habitantes de la casa más famosa de la televisión. Esta decisión, la de pedir su baja del PSOE, causó un gran revuelo en su momento. "Mi marca personal para mí es lo más importante que cualquier sigla nacional ahora mismo, y no lo digo yo, lo dicen mis resultados". Pertenecer a este partido político le ha traído consecuencias en su vida diaria, de hecho, durante una entrevista con 'Málaga Hoy' revelaba que su hija adolescente había sido increpada por ello, una situación nada agradable.

Mientras que es una figura más que conocida en su municipio y su entorno, son muchas las personas que escucharon su nombre por primera vez cuando se hicieron las listas con los nombres de los posibles concursantes a 'GH VIP 9'. No es una completa desconocida, pero tampoco está entre los más reconocidos de los VIP, lo que puede tener sus ventajas, como hemos visto, pero también sus inconvenientes. Quienes quieran conocerla un poco más, seguro que no dudan en acudir a su cuenta de Instagram porque las redes sociales se han convertido en un gran escaparate. Se darán cuenta de que una de sus grandes pasiones es la moda y que no duda en compartir muchos de sus estilismos en su feed. Es para ella un espacio un poco más personal, aunque también lo aprovecha para compartir algunos de sus planes profesionales, así como entrevistas o citas a las que acude como representante de su cargo. Deja muchas incógnitas por descubrir sobre su vida más personal y familiar, esos detalles son menos frecuentes, aunque también es posible verla presumir de sus hijos. No es demasiado lo que se sabe sobre la vida personal de Katrina, salvo que su abuelo ya fue alcalde del mismo municipio que ella, por lo que la política parece que va en su sangre. Pasó sus primeros años de vida en Alemania, donde sus padres emigraron en busca de una buena vida. A sus 45 años, Katrina tiene pareja y es madre de tres hijos: Rocío, la más mayor y ya una adolescente, Borja, el mediano, y Pilar, la más pequeña de la casa y que hizo la comunión este año.