Tras un año de relación, las cosas entre Jessica Bueno y Robert Mendoza parecen ir estupendamente. Ambos tienen claro que han encontrado en el otro a su compañero de vida y parecen más que dispuestos a afrontar los retos con la mejor de sus sonrisas, por lo menos si el reto es que el músico sea concursante de 'GH VIP 9', lo que hará que tengan que pasar un tiempo separados y sin contacto.
Esto es algo que ambos afrontan con muchas ganas e ilusión, Jessica parece tener claro que el público se enamorará de su chico en cuanto puedan conocerle, como le sucedió a ella, y no tiene problemas en acallar a quienes señalan que Mendoza no es demasiado conocido, por lo que podría estar aprovechándose de la fama de ella para aparecer en 'Gran Hermano VIP 9'..
A través de sus redes sociales, Jessica ha querido aclarar que esta oportunidad es también un trabajo. "Nadie se está aprovechando de nadie, es una oportunidad que le ha llegado, ¿y por qué no, si al final es trabajo? ¿Por miedo a que digan tonterías?".
Además, ha destacado que, a pesar de que Robert Mendoza es prácticamente anónimo, ella considera que eso es algo positivo. "Creo que es guay que entre una persona así, una cara nueva, es un perfil superinteresante y que tiene muchas cosas que ofrecer, lo vais a ir viendo, vais a entender por qué para mí fue inevitable enamorarme de él".
Con el tiempo, Jessica y Robert han compartido algunos momentos de su relación, que se ha ido consolidando poco a poco hasta llegar a ser lo que son hoy día, una sólida pareja que no tiene miedo a enfrentarse a una separación que puede durar varios meses. Así ha sido su historia de amor.
Tal y como señalaba la propia Jessica en sus redes sociales, Robert Mendoza es un gran desconocido para el gran público. Esto supone una gran diferencia con las relaciones más conocidas de Jessica, que fueron con hombres conocidos (como el futbolista Jota Peleteiro, con quien estuvo casada y es el padre de sus hijos menores) o incluso a los que conoció durante su estancia en un reality de televisión, como sucedió con Kiko Rivera, padre de su hijo mayor, y, mucho tiempo después, con Luitingo, a quien conoció en 'GH VIP 8'.
Ahora parece haber encontrado de nuevo la felicidad y el responsable de su gran sonrisa no es otro que el onubense Robert Mendoza, un productor musical, arreglista y violinista que se ha convertido en su compañero de vida. Robert, que tiene un hijo fruto de una relación anterior, llegó a su vida tras bastante tiempo soltera, después de romper su relación con Luitingo.
La modelo sevillana tuvo que tomarse un tiempo para sanar las heridas causadas por esa relación y, una vez superada, la persona ideal parecía escabullirse, una soltería que se alargaba en el tiempo y sobre la que Jessica no dudaba en bromear cuando la prensa le preguntaba por su corazón. El tiempo pone las cosas en su lugar y a principios de año se comenzaba a especular sobre la posibilidad de que por fin hubiera encontrado de nuevo el amor.
Comenzaron los rumores que les relacionaban porque ellos optaron por no esconderse y, si bien al principio parecían reacios a ponerle una etiqueta a su relación, desde el principio hicieron planes de pareja y se dejaron ver con gran naturalidad. La relación comenzaba a finales de 2025 y se confirmaba en enero de 2026, cuando acudieron juntos a la pasarela 'We Love Flamenco'.
"Estoy conociendo a una persona. Yo vivo el presente, pero tengo un pasado y eso también hace que vaya con pies de plomo. Estoy ilusionada, ya se irá viendo", decía en ese momento, muy prudente por lo que pudiera pasar. "No quiero cometer los mismos errores del pasado, él tiene su mundo, su trabajo y yo tengo el mío".
Desde ese momento no se han separado y, si han tenido que hacerlo, no han dudado en hacer saber al otro lo mucho que se echan de menos, como sucedió cuando Jessica viajó con sus hijos a Japón. La modelo no dudó en compartir un story en sus redes, una captura de una videollamada con su pareja en la que le decía lo mucho que sentía que no estuviera allí.
Jessica y Robert no han querido esconder su relación, una historia de amor por la que han apostado los dos y de la que han presumido a través de sus redes sociales, compartiendo momentos importantes para ellos. Juntos estuvieron en la Feria de Sevilla, viajaron juntos a Roma, disfrutaron de la música de Manuel Carrasco en concierto como los dos enamorados que son… Momentos grandes y pequeños con los que han ido construyendo su relación, que ahora se enfrenta a un nuevo reto.