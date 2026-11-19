En la gala de estreno de 'GH VIP 9' ha habido tiempo para todo: ajustes de cuentas, reencuentros y hasta un momento de lo más romántico protagonizado por Robert Mendoza , violinista que da el salto a la televisión como concursante oficial del reality presentado por Jorge Javier Vázquez, y su novia, Jessica Bueno , con la que lleva casi un año de relación .

Antes de entrar en la casa de 'Gran Hermano VIP', Robert le ha dicho a Jorge Javier que su amor por la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' no se puede medir en una escala del 0 al 10 porque es más inmenso que eso y se ha lanzado a dedicarle una canción al violín, la de 'Bésame mucho', un romántico detalle que ha hecho que la modelo no pudiera dejar de sonreír desde plató.

Su romántica despedida

Jorge Javier ha dado paso a la influencer para que pudiera despedirse de él antes y ella ha querido darle unos últimos consejos: "Disfruta muchísimo, no pienses en nada, sé tú mismo, sé natural, ayuda a todos, entrégate al máximo, enfádate cuando te tengas que enfadar, sé fiel...".

Esas palabras han hecho reaccionar al presentador: "¿Sé fiel?"; ante lo que la colaboradora de 'La tarde se mueve' ha aclarado que quería decirle que sea fiel "a lo que siente", aunque también ha añadido una advertencia entre risas: "¡Pórtate bien que te voy a estar viendo!".

Jessica le ha prometido que le va a estar esperándole fuera para retomar su historia de amor, que está cerca de cumplir un año. "Estoy segura que todos se van a enamorar de ti cuando te conozcan, no solo yo", ha apostillado la sevillana. Su novio le ha respondido que como ya han hablado "muchas veces" va a seguir todos estos consejos que ella, que ya concursó en la edición anterior de 'GH VIP', le ha dado.