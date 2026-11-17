Violinista de profesión y que se ha dado a conocer por ser pareja de Jessica Bueno, así es Robert Mendoza, el que vivirá en la casa más famosa de la televisión. Del que, cuando fue confirmado como concursante oficial, Marta López aseguraba tener la opinión de que "está utilizando a Jessica Bueno" y que su compañera le "da mucha pena" por esto.

Y faltaba Jessica Bueno por reaccionar a esta noticia , la que lo ha hecho a través de sus redes sociales, la que asegura que ambos "están de los nervios" y que han hecho las últimas compras para que a Robert no le falte nada en la casa de Tres Cantos: "Ahora toca apoyarle y defenderle".

"Entiendo que haya críticas, la gente no le conoce y es normal, yo solo pido que no prejuzguéis, estoy tranquila porque le vais a conocer allí dentro, no os podéis que es una persona 'anónima' porque él se mueve en un mundo diferente, en la música. Es una persona nueva en todo esto y, al final, creo que también es guay que entre un perfil nuevo, es muy interesante de conocer, tiene muchas cosas que ofrecer y eso lo vais a ir viendo vosotros mismos y os vais a dar cuenta por qué para mí fue inevitable enamorarme de él", ha comentado a sus seguidores.

Y ha dejado claro que no cree que está muy tranquila sobre las intenciones de su pareja con esta participación en 'GH VIP': "No podéis olvidaros que esto es un trabajo, que nadie se está aprovechando de nadie, simplemente es una oportunidad que ha llegado, ¿por qué no? Si se lo ofrecen... es trabajo. Yo estoy muy tranquila, llevamos casi un año, le conozco perfectamente y estoy muy orgullosa de él".

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