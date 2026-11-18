GH VIP 9 18 noviembre 2026

La entrada de Belén Esteban en 'GH VIP 9' ha generado mucha expectación y promete espectáculo. ¿Arreglará sus cuentas pendientes con otros concursantes?

Pocos nombres han ilusionado más a la audiencia de 'GH VIP 9' que el de Belén Esteban. Todos los espectadores parecen tener claro que su presencia es sinónimo de diversión y parecen más que dispuestos a perdonar sus 'defectos', aquellos que quedaron en evidencia la vez anterior que participó en el programa. No es para menos, ya lo hicieron en su día cuando la hicieron ganadora de 'GH VIP 3'. A lo largo de su carrera ha dejado claro que no hay problema que no afronte ni situación (televisiva) que no sea capaz de convertir en espectáculo. El mayor reto al que tendrá que enfrentarse es su propio listón: ella fue la ganadora y una de las grandes protagonistas de su edición y sus seguidores esperan que iguale o supere esa experiencia porque en su momento sumó un gran número de seguidores, pero también logró amargas críticas.

Los compañeros que le acompañan en esta aventura también son otros y con algunos tiene un pasado que augura que el conflicto está más que garantizado, ¿saldrá de nuevo vencedora? Las cuentas pendientes de Belén Esteban en 'GH VIP' 'GH VIP' supondrá su reencuentro con Jorge Javier Vázquez, presentador del formato. No serán compañeros ni tendrán que convivir, pero es poco probable que entre ellos no exista algún tipo de intercambio. Sería una decepción para los seguidores de ambos sin no hay algún comentario cargado de intención por parte de alguno de los dos, lo sería todavía más si el otro no responde.

Las cuentas pendientes de Belén Esteban en 'GH VIP': de Karmele Marchante a Pipi Estrada

"Hace tres años que no veo a Jorge", decía Belén en '¡De Viernes!', donde se confirmó su participación en el reality y señalaba que casi estaba más nerviosa por volverle a ver que por su entrada en la casa. También este reality le acerca a Raquel Bollo, con quien tuvo una amistad muy cercana que no acabó nada bien. Belén parece completamente dispuesta a tender puentes y dejar que los problemas del pasado queden ahí, "Yo entro con buen rollo. Quiero decir que las cosas se hablan [...] Si vamos a estar conviviendo tres o cuatro meses, porque dicen que a lo mejor llega marzo, tendremos que tener un 'buenos días, buenas noches'. Vamos a intentar que mejore", decía en la puerta de su casa ante las cámaras de Europa Press.

No es el único conflicto que tendrá que dejar atrás, porque en la casa también le esperan otros retos. En '¡De Viernes!' confirmó que con Gianmarco Onestini no se lleva muy bien, pero también que Pipi Estrada "es muy pesado y no sé cómo lo voy a llevar" y que con Karmele "tengo una relación nefasta". De su mala relación con Karmele a sus frentes con Pipi Estrada Belén no tiene claro cómo se va a llevar con Pipi Estrada porque le parece "pesado", pero si hacemos caso a encuentros anteriores… el conflicto está servido. A lo largo de los años han sido varias las veces que han chocado en directo y las palabras que se han dedicado no siempre han sido amables. En 2010, Belén recordaba que Pipi había dicho que ella era la "garrapata de Jesulín" y no dudaba en calificar al periodista de "impresentable". En otras ocasiones, Estrada ha usado sus redes sociales para reírse de las exclusivas que Belén llevaba a su programa, diciendo que al final no sería nada relevante. En directo también sucedió algo parecido en 2023, cuando Pipi no se creyó una información que contó la de Paracuellos y acabaron a gritos junto a María Patiño. Ahora parece que Belén tiene intención de ser más conciliadora, pero solo el tiempo dirá.