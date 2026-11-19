GH VIP 9 19 noviembre 2026

Belén Esteban no es concursante oficial de 'GH VIP 9', sino colaboradora, y Jorge Javier Vázquez le ha encargado su primera misión especial: nominar falsamente a tres concursantes y comentar que quiere estar ella también en la lista de nominados.

Belén Esteban no es concursante oficial de 'GH VIP 9', sino "colaboradora". Así lo ha explicado Jorge Javier Vázquez en una conexión en directo con el confesionario en el que solo estaba Belén, por lo que el resto de habitantes de la casa de Tres Cantos siguen pensando que es una compañera más.

El presentador le ha dicho a su compañera que su objetivo y el de "España entera" es que quiera dar el paso y terminar siendo concursante. Por el momento, le ha explicado tanto a la audiencia como a ella que le va a ir encargando misiones especiales. Belén no ha aclarado si entra en sus planes ser concursante, pero sí que ha aceptado el primer reto que le ha propuesto Jorge Javier, que le ha pedido que simule unas nominaciones directas "de mentira" y que elija a tres compañeros para crear una falsa lista de nominación que los demás pensarán que es completamente real. Unas nominaciones "de mentira" Jorge le ha pedido que nomine "para jugar" y Belén ha escogido a Raquel Bollo, a Karmele Marchante y a Raquel Mosquera. El presentador ha aplaudido su decisión, pero le ha propuesto cambiar a la peluquera por Pipi Estrada, ante lo que 'la patrona' ha aceptado. Esa no ha sido la única petición de Jorge Javier, que le ha explicado a la colaboradora que el cuarto nombre de esa falsa lista de nominados tenía que ser el suyo.

"Tienes que hacerlo bien... Ahí tengo yo mis dudas porque nunca se te ha dado muy bien actuar", le ha confesado Jorge, que ha querido ensayar con ella las razones que iba a dar para añadirse a sí misma en la lista de nominados y que sus compañeros no sospechasen nada. El presentador le ha dicho que la excusa que tenía que dar es que quiere saber qué opina el público de ella. La reacción de los falsos nominados Ya de vuelta a la casa, Jorge Javier le ha hecho creer a los concursantes que Belén Esteban iba a ser la encargada de nominar directamente a cuatro compañeros. El primer nombre que ha dicho Belén ha sido el de Raquel Bollo, que se ha quedado muy sorprendida, tanto con el resto de los habitantes de la casa. "Creo que es una gran rival y aquí para quedarse hay que ir a por los grandes rivales", ha sido la explicación de 'la patrona', ante la que ha reaccionado la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo: "Si ella lo piensa así, yo lo respeto". El segundo nombre que ha dicho Belén ha sido el de Pipi Estrada, cuya sorpresa no ha sido menor que la de Raquel. La de Paracuellos ha alegado que lo nomina de forma directa porque es "una persona muy cansina". El periodista deportivo le ha dicho que entiende su decisión: "Estás ejerciendo tu libertad".

Pipi Estrada sorprendido