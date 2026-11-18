GH VIP 9 18 noviembre 2026

En 'Secret Story' el amor surgió entre Luca Onestini y Cristina Porta, pero una vez fuera, las cosas se torcieron. Así fue su relación y cómo se acabó todo

Los concursantes de 'GH VIP 9' saben que tendrán que pasar un tiempo encerrados en la casa y conviviendo, superando pruebas y enfrentándose a retos, pero lo que más presente tienen todos es que el mayor reto de todos son los compañeros que les acompañan en la aventura. En el caso de Cristina Porta, son varios los frentes que tiene abiertos, pero el hecho de que Gianmarco Onestini sea uno de los concursantes es clave para ella. La confirmación de la presencia de ambos en la casa hace que sea inevitable recordar la historia de amor que Porta vivió con Luca, hermano de Gianmarco, y que tuvo lugar en otro reality: 'Secret Story'.

¿Qué pasó entre Cristina Porta y Luca Onestini? 'Secret Story: la casa de los secretos' (2021) fue el lugar en el que las vidas de Cristina Porta y Luca Onestini se cruzaron por primera vez. Entre ellos hubo una gran química, se entendieron y no pudieron evitar caer en los brazos del otro. Fue toda una sorpresa, cuando comenzó el concurso, Luca tenía el corazón roto por el final de su relación con Ivana Mrazova, pero la presencia de Cristina hizo que se curara más rápido de lo esperado. No todo fue un camino de rosas, comenzaron protagonizando varios desencuentros, pero pronto surgió la complicidad y, con el tiempo, esto dio paso a un romance que se fraguó a fuego lento. Ellos no se preocuparon demasiado por las cámaras y las dudas sobre si sus sentimientos eran reales o una estrategia para el concurso, decidieron dejarse llevar y darle una oportunidad a su relación. Para ellos, encontrarse fue lo más importante del concurso, pero lo cierto es que no les fue nada mal, Cristina fue finalista y Luca resultó ganador.

Una vez finalizado el concurso, que se extendió tres meses, comenzaba la vida real y, a pesar de la diferencia geográfica que les separaba, ellos parecían más que dispuestos a darlo todo por amor y apostar por su romance. Hicieron varias escapadas, compartieron su romance en redes sociales y parecía que las cosas entre ellos marchaban bien, pero pocos meses después y tras muchos rumores llegó la ruptura. En su momento se dijo que era una decisión que había tomado Luca, porque no le gustaban algunas actitudes de su pareja y así se dejaba entrever en el comunicado que publicó en sus redes para confirmar el final de la relación. El propio Luca hablaba en exclusiva para 'Lecturas', explicando por qué su relación se había acabado tan solo cuatro meses después de salir de la casa. Al parecer, hubo una discusión que marcó el final del romance.

Qué pasó entre Cristina Porta y Luca Onestini, hermano de Gianmarco: de su ruptura a su relación actual

"Ella se había enfadado un montón, como siempre, porque cuando fui a hacer la fashion week me 'permití' comer algo con las chicas con las que había hecho una colaboración en TikTok. Cuando llegué a casa, Cristina me dijo que no me quería volver a ver", explicó su versión el italiano. No fue una ruptura sencilla, porque, tras confirmarse, comenzaron los reproches públicos. Cristina se dejaba ver destrozada y concedía una entrevista donde afirmó que entre ellos ni siquiera hubo una despedida, algo que el italiano negaba, asegurando que "hasta le bajé la basura". Luca señalaba cómo los seguidores de Cristina no dejaban de acusarle en redes de haberla dejado sola, de no preocuparse por ella. Comenzaba una amarga batalla pública por dejar claro quién era el culpable y quién lo había hecho peor. Porta llegó a decir de él en redes: "No eres uno más, eres el peor".