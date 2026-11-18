GH VIP 9 18 noviembre 2026

Paloma González no se corta a la hora de defender lo que cree que es verdad y eso le ha llevado a protagonizar sonados enfrentamientos con sus compañeros

Hace tiempo que Paloma González es un rostro habitual en nuestras pantallas, pero eso no quiere decir que sepamos todo sobre ella. La estilista parece tener esto más que claro y ese es uno de los motivos que le ha llevado a aceptar el reto de participar en la edición de 'GH VIP 9', algo que afronta con ilusión y también con algunos nervios. Así lo comentaba cuando se confirmó la noticia en 'La tarde se mueve', programa en el que colabora. Durante su charla con Ion Aramendi, ha reconocido que no tiene planeada ninguna estrategia para ganar. "Hay una cosa por la que entro", aclaraba también durante la conversación. "Siempre hablo de una parte muy superficial, que es la moda. Soy bastante ácida y sí que me gustaría que se conociera de mí, que soy una tía enrollada".

Con las ideas muy claras, Paloma se suma a este reto, en el que no hay duda de que vivirá momentos de alegría y felicidad, pero también otros de gran tensión, algo a lo que no es ajena, pues gracias al tiempo que lleva trabajando en televisión ha vivido fuertes enfrentamientos, algunos de ellos en directo. Los conflictos de Paloma González Uno de los momentos más tensos vividos en televisión por la estilista sucedió tras pasar a formar parte del equipo de estilistas de 'Cámbiame' que se encargaba de cambiar el look de los participantes. El enfrentamiento entre ella y Natalia Ferviú pilló a los seguidores del programa por sorpresa, pero lo más sorprendente fue que, tras asegurar que se marchaba entre lágrimas, Ferviú efectivamente lo hacía. No se iba del plató, como parecía indicar, abandonaba el programa desencantada y enfadada con lo vivido.

Los grandes frentes de Paloma González con Natalia Ferviú y Juan Avellaneda

Todo comenzaba con un comentario sobre los tobillos de una participante que Paloma hacía, mostrándose de acuerdo con ella en que tenía los tobillos gordos. Este comentario no le gustaba nada a Natalia, que señalaba que lo importante era centrarse en lo positivo y que el objetivo del programa "no es que la persona salga bonita por fuera, sino que se sienta bien por dentro". El conflicto se alargaba y comentaba, haciendo que la bola se hiciera más grande. Paloma no sentía que hubiera hecho nada malo, solo darle la razón a la joven sobre su opinión sobre su físico, y Pelayo, compañero desde hace años de Ferviú, no dudaba en respaldarla. "Me sorprende que Natalia no haya tenido más tacto con Paloma y que no haya frenado a sus seguidores porque creo que ha hecho el efecto contrario". Tras un duro intercambio de palabras entre ellos, Natalia se quitaba el micrófono y se marchaba del plató con un rotundo "Iros a tomar por culo, me voy".

"Me da pena, pero me he sentido mal porque me ha insultado otra vez", decía Paloma finalmente tras la marcha de su compañera. "Si alguna vez alguien sale y dice que le he tratado mal, pediré perdón. Pero mientras que yo sienta que no es así, no lo haré, digan lo que digan los demás. El mensaje que está dando Natalia es que cuando alguien es distinto, se le hace de menos". El conflicto entre ellas no acabó en ese momento, la rivalidad siguió siendo cada vez más evidente e incluso Paloma aseguró que Natalia llegó a insultarla por la calle cuando se cruzaron por el barrio. Ferviú negaba la mayor y se mantenía firme en su postura, lo sucedido no era de recibo y sus compañeros no se habían portado bien con ella en ese momento. Aunque este enfrentamiento sea el más recordado, lo cierto es que no fue el único que se vivió entre los estilistas de 'Cámbiame', Juan Avellaneda no dudó en contar cómo fue su experiencia. "Había mucha tensión y era complicado, no nos engañemos", confesaba Avellaneda hace poco, y señalaba a Pelayo como uno de los responsables de la tensión. Estas declaraciones no le sentaban bien a Paloma, que desde 'La tarde se mueve' quiso responder. "A ver, Juan Avellaneda, tú lo que eres es un chaquetero, un falso y un bipolar. Las tres cosas, así, seguidas. Pim, pam, pum. Eres muy educado, no creo que seas mala persona, pero eres muy chaquetero".