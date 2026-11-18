GH VIP 9 18 noviembre 2026

Conocido por su relación con Isabel Pantoja, Carlos Corbacho ingresa en la casa de 'GH VIP 9' con la intención de no hablar de la tonadillera, de ser él mismo

Uno de los aspectos más interesantes de 'GH VIP 9' es que ya conocemos un poco de los concursantes que forman parte del reality. Les conocemos en un contexto profesional y sabemos de ellos lo que nos han querido mostrar, pero no sabemos cómo son en realidad. Gracias a este programa eso cambia, porque es imposible fingir durante todo el día y sometidos a situaciones de tensión. Y ahora se va a dar a conocer uno que ha generado mucha expectación: Carlos Corbacho.

Para los expertos en Cantora y el universo Pantoja, no son necesarias las presentaciones, pero puede que todavía haya gente que no tiene del todo claro quién es Corbacho. Te lo presentamos. Más que el exempleado y excolaborador de Isabel Pantoja Hace bastante tiempo que Isabel Pantoja no hace entrevistas o declaraciones, pero eso no hace que el interés sobre su vida y su entorno sea menor. Fue gracias a ella que pudimos conocer a Carlos Corbacho, quien durante un tiempo estuvo cerca de la artista y pudo conocer a sus más cercanos. Pasado el tiempo, las cosas cambiaron y Corbacho quiso contar algunas de sus experiencias durante el tiempo que compartieron, la mayoría no demasiado buenas. Además de revelar detalles sobre la familia Pantoja, Carlos también desveló que había objetos ocultos escondidos en los pozos de Cantora. Además, durante una intervención en '¡De Viernes!', no dudó en contar qué había sucedido con la fortuna de Julián Muñoz. "Julián Muñoz tenía muchísimas cosas, tanto en La Pera como obras de arte que se habían comprado a anticuarios, que yo me dediqué a venderlas. Y tenía los famosos caballos que también se vendieron".

Quién es Carlos Corbacho, el hombre que trabajó para Isabel Pantoja y ahora entra en 'GH VIP 9'

El vínculo de Corbacho y Pantoja se fue estrechando con el tiempo, pero Carlos no siempre ha contado con el apoyo del entorno de la tonadillera. En su día ya tuvo enfrentamientos con Raquel Bollo, que no dudó en señalar cómo había aparecido en la vida de la cantante: "No has aparecido en la vida de Isabel hasta que organizas dos conciertos", dos eventos organizados en Jerez y Algeciras que acabaron siendo cancelados. "Después de esas dos galas que a ti te han servido, uno para suspenderla y dos para quedarte el dinero de todos los fans, no has vuelto a aparecer por la vida de Isabel". Este enfrentamiento tuvo lugar en el año 2013, cuando Carlos acudió a defender a Isabel al plató de Sálvame y a explicar cómo era la relación con su hija en ese momento. "Es una relación de madre e hija de 16 años, una niña caprichosa, normal, corriente, un poco arisca, muy, muy desagradecida". Corbacho no dudaba en asegurar que Pantoja era "una gran madre" a pesar de que su hija era "muy caprichosa".

Corbacho terminó siendo una persona de gran confianza para la cantante en su etapa en Marbella, así habría conocido detalles económicos sobre la cantante que más adelante desvelaría, como al señalar que los amigos de Isabel se encargaban de llevar su dinero a Gibraltar (donde Corbacho ha pasado gran parte de su vida, a pesar de ser oriundo de Algeciras) coincidiendo con la entrada de Jualián Muñoz en prisión, una operación que no llegó a completarse. Más allá de su vínculo con Isabel Pantoja, Corbacho lleva bastante tiempo trabajando en comunicación, creando una comunidad con sus seguidores donde comentan las noticias más relevantes. Las puertas se le abrieron gracias a sus informaciones sobre el actor William Levy, conocido en España por protagonizar 'Café con aroma de mujer', entre otros proyectos, y sigue manteniendo a sus seguidores al tanto de la vida del actor en su canal. Gracias a este proyecto colaboró con otros canales internacionales, donde pudo crecer profesionalmente y aprender mucho más sobre el sector. Esto le acercó más a su público internacional, que no se pierde sus actualizaciones; tiene un fuerte vínculo con sus seguidores internacionales, de México y Argentina, así como algunos en Estados Unidos. Entrar en la casa de Tres Cantos es un nuevo reto para su carrera que afronta con mucha ilusión y con el objetivo de poder cumplir su sueño, que es crear un hogar para sus perritos.