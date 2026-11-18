'Gran Hermano VIP 9' está a punto de abrir sus puertas y los concursantes ultiman los preparativos para su entrada. Muchos de ellos están haciendo maletas o pasando por la peluquería... pero todos se están despidiendo de sus seres queridos. Uno de ellos es Robert Mendoza, que ha querido despedirse de su chica, Jessica Bueno con unas bonitas palabras.

El concursante de 'GH VIP' publicaba en sus historias de Instagram una tierna foto. En ella le vemos junto a Jessica Bueno, ambos tumbados, con los ojos cerrados y sus caras muy juntitas.

Pero no solo nos enseñaba la imagen, también le dedicaba unas palabras y es que "a un día de entrar en la casa y separarme de ti el tiempo que dure dentro", no puede evitar un cúmulo de sensaciones: "Me invaden todo tipo de sentimientos, nervios e incertidumbre por cómo será vivir esta experiencia".

Sobre todo le inquieta que estará sin tener ningún tipo de contacto: "Sin poder verte ni saber de ti..." Eso sí, tiene claro que sus sentimientos no cambiarán y que querrá tenerla a su lado cuando todo termine: "Lo único que sí sé seguro es que una mujer como tú solo pasa una vez en la vida".

"Te voy a echar tanto de menos", terminaba diciendo y acababa sus palabras con un corazón blanco.

La emoción de Jessica Bueno ante las palabras de su novio, Robert Mendoza

Por su parte, la modelo republicaba el post de su chico en su perfil de Instagram. Con unos emoticonos desvelaba su emoción y acompañaba la imagen respondiendo a sus palabras con una promesa: "Aquí estaré esperándote".

Es más, parece decidida a trabajar para que sus caminos sigan unidos: "Para que sigamos construyendo nuestra historia", le decía.

¿Quién es Robert Mendoza?

El concursante es violinista de profesión y, siendo pareja de Jessica Bueno, se han generado críticas como la de Marta López, que dudaba de sus intenciones. En opinión de la colaboradora, podría estar "utilizando a Jéssica Bueno". De hecho, decía sentir "pena" por su compañera.

Sin embargo, la propia Jessica reaccionaba en redes sociales a estas palabras. La modelo contaba que ambos estaban de los nervios ante la entrada del concursante al reality y se mostraba decidida a ser su guía: "Ahora toca apoyarle y defenderle".

Decía entender las críticas porque la gente no le conoce, pero pedía que no se hiciera juicios de valor y se declaraba "tranquila": "Él se mueve en un mundo diferente, en la música. Es una persona nueva en todo esto y, al final, creo que también es guay que entre un perfil nuevo, es muy interesante de conocer, tiene muchas cosas que ofrecer y eso lo vais a ir viendo vosotros mismos y os vais a dar cuenta por qué para mí fue inevitable enamorarme de él".

Tras hablar de él y su profesión, tocaba responder a quienes dudan de su relación: "Nadie se está aprovechando de nadie, simplemente es una oportunidad que ha llegado ¿Por qué no?" Además, recordaba que esto es un trabajo, que llevanya casi un año juntos y le conoce perfectamente: "Estoy muy orgullosa de él", concluía.