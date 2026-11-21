GH VIP 9 21 noviembre 2026

La relación de Indhira Kalvani y Arturo Requejo en 'GH 11' estuvo marcada por las discusiones, los celos y la pasión. Así se vivió este romance en su momento

Todas las ediciones de 'Gran Hermano' tienen algo que las hace especiales, ya sea la dinámica entre los concursantes, las pruebas a las que tienen que enfrentarse para poder lograr el presupuesto que necesitan para comer, las traiciones, los amores o las personalidades de quienes completan la edición. 'GH 11' tuvo todo esto y mucho más. Nos dejó el gran romance entre: Indhira Kalvani y Arturo Requejo, actual concursante de 'GH VIP 9'.

Esta fue la edición en la que el público pudo conocer a Carolina Sobe y se enamoró de ella, también a Nagore Robles, aunque ella no cayera demasiado bien en su momento, de hecho, tiene el récord de ser una de las expulsadas con el porcentaje más elevado (el mayor en la historia del programa en España): un 95% de la audiencia decidió que su tiempo en 'Gran Hermano' había llegado a su fin. También fue el 'Gran Hermano' en el que Arturo Requejo e Indhira Kalvani se conocieron y protagonizaron una relación que todavía se recuerda hoy día. Algunos lo hacen por la gran química que siempre tuvieron, lo que inevitablemente les llevó a desatar la pasión entre ellos. Otros se acuerdan de los momentos de desencuentros entre ellos, que no fueron pocos. Igual de pasionales para lo bueno y lo malo, recordamos la historia de Indira y Arturo en la casa de 'GH 11'.

Indhira Kalvani y Arturo Requejo: su historia de amor en 'GH 11'

La relación de Indhira y Arturo durante su paso por 'GH 11' La química entre la pareja era algo innegable, entre ellos había algo especial, pero igual que esto era notorio, también lo era que no se trataba de una relación sana. Discutían tanto como se reconciliaban y, durante sus discusiones, ninguno medía sus palabras, la intención era hacer daño. Por supuesto, lo conseguían, fueron muchas las ocasiones en las que Indhira acababa llorando desconsolada en el confesionario mientras Arturo hacía como si la relación con la malagueña no le importara, para acabar de nuevo uno en los brazos del otro.

Porque la pasión fue clave en este romance, pero también vivieron muchos momentos llenos de ternura donde el 'delfín de Irún', como se conoció a Arturo durante un breve periodo de tiempo, siempre le aseguraba que ella le importaba más de lo que parecía. Indhira le creía porque en su caso no había duda. Muchas discusiones, muchas peleas, muchos desencuentros… que siempre acababan con ellos encontrando un punto de unión, dándose una nueva oportunidad para pasar tiempo juntos, muchas de esas veces entre las sábanas. Porque si algo marcó la relación de Arturo e Indhira e hizo que destacara y se diferenciara de otros romances que surgieron en 'Gran Hermano', fue lo mucho que se entendían bajo las sábanas, algo que todo el mundo pudo comprobar por la tendencia de Indira a comentar lo que sucedía entre ellos. En 'Gran Hermano' suelen mostrar lo que sucede antes, así como el después, pero normalmente los momentos de máxima intimidad entre los concursantes es algo que queda solo para ellos (y para el equipo que se encarga de grabar y montar las imágenes, así como para sus compañeros de habitación que en ocasiones están presentes. Es lo que tiene que las habitaciones sean compartidas). Indhira no podía evitar hacer comentarios en voz alta, para deleite de la audiencia, que se volvía cómplice de sus momentos más íntimos. También protagonizaron una más que famosa hora sin cámaras, que tiene incluida una cena a la que la pareja no dio ninguna importancia, tenían bastante claras sus prioridades. "Nos vamos a poner morados y no exactamente de comer", llegaba a decir Arturo, quien aseguraba que si solo tenían una hora, lo mejor era comer deprisa (Indhira le explicaba que la hora sin cámaras comenzaba tras la cena). Si él parecía ansioso, ella no se quedaba atrás, una vez las cámaras se apagaban, se pudo escuchar cómo le decía: "Me encantas, qué ganas tenía de verte así". Su pasión desbordante no podía acabar de otra manera que en desgracia. En este caso, su desgracia tenía nombre, Carolina Santos, una joven cántabra con la que Arturo tenía mucha química y con la que no dudaba en tontear, que hizo que los celos de Indhira se dispararan. En alguna ocasión Arturo llegó a decir que lo hacía por "joder", pero lo cierto es que las cosas se les fueron de las manos. Este enfrentamiento a tres bandas es el responsable de frases tan míticas como la pronunciada por Indhira mirando a cámara en el confesionario: "Zorra, que eres una zorra. Te lo dedico pa' cuando me veas por la tele".