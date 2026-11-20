Gran Hermano VIP 9 20 noviembre 2026

En 2003 se hizo pública la relación entre Terelu y Pipi Estrada, cuando rompieron, las declaraciones de él hicieron que ambos acabaran en los tribunales

Han pasado más de veinte años desde que las vidas de Terelu Campos y Pipi Estrada, concursante de 'GH VIP 9' se entrelazaran en una relación que estuvo llena de luces y sombras, rupturas y reconciliaciones. A pesar de eso, la ruptura llegó de manera tan sorprendente como la confirmación de su romance, pero separar sus caminos no acabó con la polémica, solo dio comienzo a un nuevo capítulo en su relación.

Era el año 2003 cuando se confirmaba que entre Pipi y Terelu había un romance, entre ellos había surgido el amor y se convertían en la pareja del momento. El comienzo de su relación no estuvo exento de cierta polémica, porque fue la causa de que Pipi pusiera fin a su matrimonio; estuvo 25 años casado con Teresa Vieira. Terelu Campos hacía unos meses que se había separado de su marido y padre de su hija, Alejandro Rubio. La fama de seductor precedía a Pipi, pero él parecía tener claro que lo suyo con Terelu era verdadero, tanto es así que no dudó en afirmar que la colaboradora de '¡De Viernes!' era la mujer de su vida. "Yo creo que él ya ha dicho todo", decía Terelu un poco más comedida. "Ha sido muy valiente y el mundo es de los valientes". Su relación se convirtió en la noticia del año, llenaron todas las portadas y nadie perdía detalle de todo lo que sucedía entre ellos, para bien y para mal. Todo llegó a su fin con la ruptura de la relación dos años después, en 2005. Estrada tiempo después reveló que la relación había acabado porque él acudió al funeral de su exsuegro y esto no habría sentado bien a Terelu, que dio por finalizada la relación.

Pipi Estrada y Terelu Campos: así fue su ruptura y la batalla judicial de 73.000 euros

Una ruptura que parecía el final, pero que solo fue el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno marcado por los reproches, por el resquemor y también por una dura batalla judicial, porque muchos detalles de su relación fueron mucho más públicos de lo que Terelu hubiera deseado y no dudó en defender su derecho a la intimidad. Así acabó la historia de amor de Pipi Estrada y Terelu Campos La relación entre Terelu y Pipi siempre estuvo marcada por los altibajos, se llegó a decir que rompieron en muchas ocasiones y que la presentadora no dudó en echarle de su casa varias veces. Una relación marcada por el fuerte temperamento de ambos, grandes personalidades que tomaron la ruptura de maneras muy diferentes.

Terelu optó por el silencio, dando algunas explicaciones y dejando que el tiempo calmara las cosas. Pipi no dudó en dar una versión un poco más amplia de lo que había sido su relación, de hecho, se encargó de desgranar todo lo que habían vivido en pareja a lo largo de varias entrevistas, llegando a contar intimidades sobre su vida en pareja que ponían de manifiesto la gran pasión que había entre ellos, pero que daban muchos más detalles de lo que se considera prudente. Fueron las fuertes declaraciones de Pipi Estrada concedidas en el año 2007 a la revista 'Interviú', las que agotaron la paciencia de Terelu, que no dudó en acudir a los tribunales y denunciar a su expareja por una vulneración del derecho al honor y a la intimidad. Una batalla que no fue nada sencilla de lidiar y que tampoco fue corta, porque las cosas no finalizaron hasta que en el año 2010 el Tribunal Supremo le dio la razón a Terelu y condenó a Estrada a pagar la indemnización correspondiente (y a la revista a publicar el fallo de la sentencia). "Si bien el conocimiento de la vida privada de personajes famosos puede tener un cierto interés público para determinados programas o publicaciones de entretenimiento, dicho interés no alcanza a la necesidad de revelar aspectos o detalles íntimos, como las relaciones sexuales, que indudablemente pertenecen a la esfera más privada de una persona", señalaban los magistrados de la Sala de lo Civil del Supremo. La resolución también indicaba que, en sus declaraciones, Pipi Estrada "incidía en aspectos de la vida privada de la pareja, con detalles de su conducta sexual, sin conexión alguna con la actividad profesional por la que era públicamente conocida la demandante". Pipi no pudo hacer frente a la deuda, lo que hizo que fuera acumulando intereses y, con el paso de los años, llegó a convertirse en una deuda de 73.000 euros. Para conseguir saldarla, Pipi llegó a un acuerdo con Hacienda, que le retendría el 80% de cada una de sus nóminas hasta que pagara todo lo que debía. Su paso por programas como 'Pesadilla en el paraíso' le ayudó a lograrlo.