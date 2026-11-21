GH VIP 9 21 noviembre 2026

Tras dos años de noviazgo, la relación de Paloma González y Juan Alfonso Milán saltaba por los aires delante de los espectadores de 'Pesadilla en el paraíso'

Paloma González, actual concursante de 'GH VIP 9' se convirtió en un rostro habitual en la pequeña pantalla gracias a su paso por 'Cámbiame', donde trabajó como una de las estilistas y donde demostró tener una gran complicidad con Pelayo. En ese mismo programa vivió un amargo momento junto a una de sus compañeras, Natalia Ferviú, que tras un enfrentamiento optó por dejar el programa y no regresar nunca más.

Podría pensarse que con esto Paloma habría cumplido con el cupo de momentos amargos que pueden vivirse en televisión, pero lo cierto es que todavía le quedaba mucho por delante. Durante el paso de Juan Alfonso Milán, quien era su pareja en ese momento, por 'Pesadilla en el paraíso', la joven vio cómo su relación explotaba en mil pedazos y lo hacía ante la vista de todos. ¿Qué pasó entre ellos? La relación de Paloma González con Juan Alfonso Milán Paloma González y Juan Alfonso Milán siempre llevaron su relación de una forma muy discreta, no ocultaron su amor, pero tampoco lo publicaron a los cuatro vientos. Durante el tiempo que estuvieron juntos, fue habitual que acudieran juntos a eventos y citas públicas, pero jamás hablaron de su relación en entrevistas. Esto hace que se sepa más bien poco de cómo sus vidas acabaron entrelazadas durante los dos años que duró su noviazgo.

Paloma González y Juan Alfonso Milán, primo de Felipe VI: así fue su historia de amor y ruptura

Si el principio de su relación estuvo marcado por la discreción, el final, que llegó en 2022, podría decirse que fue todo lo contrario porque prácticamente se vivió en directo, mientras que Milán era concursante de 'Pesadilla en el paraíso'. En ese momento, quien era más conocida era Paloma, pero el vínculo de Milán con Felipe VI, de quien es familiar lejano (es biznieto de Alfonso XIII y primo lejano o segundo de Felipe VI), le hizo convertirse en concursante del reality. Ella fue su defensora. El tiempo que Juan Alfonso estuvo encerrado no fue sencillo, incluso durante un momento determinado él pidió que le nominaran porque no se encontraba bien, aseguraba que echaba de menos a su pareja y que durante el tiempo que había estado participando en el concurso se había dado cuenta de que sus sentimientos por Paloma eran más intensos de lo que creía. Una de las sorpresas del programa para calmar su mente era un encuentro con la estilista, pero no pudo ser porque ella hizo público su descontento con su pareja.

Lo hizo a través de las redes sociales, una publicación que le enseñaron a él y que le dejó preocupado, tan preocupado que Paloma entró por teléfono al programa para hablar con él y le decía que tenían cosas que hablar cuando él saliera. "Estando allí dentro me he enterado de cosas y no te quiero perjudicar más. Cuando salgas de ahí, me tomo un café contigo y te lo cuento". Esta situación llevaba a que Milán tomara la decisión de abandonar el concurso, con la intención de salvar su relación. Necesitaban tener una conversación, aseguraba Juan Alfonso, que pronto reconocía que no había sido sincero con Paloma. "La cagué con Paloma. Tonteé con una chica por mensajes, hubo 3 ó 4 besos. Ella lo sabía, pero mientras yo estaba aislado en el reality, ella le vino a engordar la historia", decía tras salir del concurso y ver cómo su pareja había borrado todas las fotos comunes de sus redes.