Paloma González ha protagonizado uno de los momentos más comentados de 'GH VIP 9' al confesar abiertamente a su compañera Lía Romero los nombres de varios famosos con los que ha tenido escarceos amorosos. La estilista no se ha cortado a la hora de compartir detalles sobre su vida sentimental, dejando a sus compañeras boquiabiertas con sus revelaciones.
Todo ha comenzado cuando Lía le ha preguntado directamente: "¿Cuál es el tío más famoso con el que te has enrollado?". Paloma González ha intentado esquivar la pregunta en un primer momento, pero finalmente ha cedido y ha empezado a soltar nombres. "Me he enrollado con muchos famosos", ha reconocido antes de añadir: "Están todos un poco en la misma línea, o son actores, deportistas".
Ante la insistencia de sus compañeras de 'Gran Hermano VIP', la concursante ha acabado revelando dos nombres de peso: Miguel Ángel Muñoz y Hugo Silva, dos de los actores más conocidos del panorama español. La reacción en la conversación ha sido inmediata, con exclamaciones de sorpresa y comentarios como "el señor de media España" en referencia a Miguel Ángel Muñoz.
Paloma ha intentado poner límites a lo que contaba: "Tú solo me quieres sonsacar. Te he dicho que no me vas a sonsacar". Sin embargo, la confesión ya estaba en marcha y los nombres han seguido saliendo, algo que ha llamado la atención a otras compañeras como Belén Esteban, que se ha acercado para escuchar mejor la conversación (ella no ha querido dar nombres por respeto a su marido).
Además, Paloma también ha revelado haber estado con "el de las motos... Jorge". Entre las revelaciones, Paloma González ha querido dejar claro el alcance de alguna de estas relaciones. "Me he dado cuatro besos con él. No me lo he follado", ha afirmado con rotundidad. La estilista ha explicado el contexto de ese encuentro: "Me enrollé con él en Mad Cool porque es muy amigo mío".
Más allá de estas confesiones, Lía Romero ha relatado una historia más compleja sobre un romance reciente. Según ha explicado, se ha enrollado este verano con un actor y modelo secundario que tenía novia. Lía ha contado que "estaba acojonada" por la situación, por si salía a la luz.
La concursante ha reconocido que el chico "estuvo en una serie" y que ella tenía miedo de que lo metiesen en el reality, ya que, según sus propias palabras, "le puso los cuernos a la novia conmigo". Lía ha explicado que la relación se prolongó y que finalmente tomó una decisión drástica sobre su papel en esa historia: "Yo quería el rol de amante y le dije: ni qué coño, dejas a tu novia o ni de flash".