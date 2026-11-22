Paloma González ha protagonizado uno de los momentos más comentados de 'GH VIP 9' al confesar abiertamente a su compañera Lía Romero los nombres de varios famosos con los que ha tenido escarceos amorosos. La estilista no se ha cortado a la hora de compartir detalles sobre su vida sentimental, dejando a sus compañeras boquiabiertas con sus revelaciones .

Paloma González desvela los nombres que nadie esperaba

Todo ha comenzado cuando Lía le ha preguntado directamente: "¿Cuál es el tío más famoso con el que te has enrollado?". Paloma González ha intentado esquivar la pregunta en un primer momento, pero finalmente ha cedido y ha empezado a soltar nombres. "Me he enrollado con muchos famosos", ha reconocido antes de añadir: "Están todos un poco en la misma línea, o son actores, deportistas".

Ante la insistencia de sus compañeras de 'Gran Hermano VIP', la concursante ha acabado revelando dos nombres de peso: Miguel Ángel Muñoz y Hugo Silva, dos de los actores más conocidos del panorama español. La reacción en la conversación ha sido inmediata, con exclamaciones de sorpresa y comentarios como "el señor de media España" en referencia a Miguel Ángel Muñoz.

Paloma ha intentado poner límites a lo que contaba: "Tú solo me quieres sonsacar. Te he dicho que no me vas a sonsacar". Sin embargo, la confesión ya estaba en marcha y los nombres han seguido saliendo, algo que ha llamado la atención a otras compañeras como Belén Esteban, que se ha acercado para escuchar mejor la conversación (ella no ha querido dar nombres por respeto a su marido).