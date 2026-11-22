GH VIP 9 22 noviembre 2026

Lía Romero, de 'GH VIP 9', ha compartido las dificultades que vivió durante su infancia y la reflexión sobre su transición y el camino que ha recorrido

La llegada de Lía Romero a 'Gran Hermano VIP 9' ha hecho que muchos espectadores descubran a una concursante que va a dar mucho de qué hablar y cuya historia personal va mucho más allá. La enfermera, modelo y creadora de contenido, de 29 años, llega a la casa de Tres Cantos para cumplir su sueño: le gustaría ser esa 'gran hermana' para muchos otros fans del programa. "Para aquellas personas que se sientan identificadas conmigo", ha descrito ella misma en su presentación. Pero antes de este gran reto, la canaria se ha hecho fuerte en las redes y en sus diferentes proyectos profesionales donde ha dado visibilidad a su realidad como mujer trans. Una experiencia vital sobre la que también ha compartido algunas de las dificultades que ha tenido que afrontar desde pequeña.

Aunque ha hecho una entrada arrolladora en la que no ha dudado en desvelar los encuentros de Nacho de Borbón con Nerea Minguela, su amiga, defensora y concursante de 'GH 19', la joven ha pasado por muchas situaciones para forjar el carácter y fuerza que ha sacado. Nacida en Canarias y residente en Ibiza, la actual concursante de ‘GH VIP 9’ ha compaginado su trabajo en el ámbito sanitario con su faceta como modelo. Sin embargo, detrás de esa imagen pública hay un recorrido personal marcado por la búsqueda de su propia identidad y por las experiencias de una infancia en la que, según ha contado, no siempre fue fácil encontrar su lugar. Lía Romero y su historia personal Una de las publicaciones más personales que Lía Romero ha compartido recientemente en sus redes sociales estuvo relacionada precisamente con su infancia y con el camino que ha recorrido hasta convertirse en la mujer que siempre quiso ser. La concursante escribió una carta dirigida a la niña que fue, en la que reflexionaba sobre las dudas, los miedos y las dificultades que experimentó durante aquellos años. La publicación llegó después de ver 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y le sirvió para compartir una reflexión sobre su propia historia. En ella, Lía Romero se dirigía a su versión más pequeña para transmitirle un mensaje de tranquilidad y esperanza. Recordaba lo complicado que podía resultar sentirse diferente y preguntarse por qué no encajaba en determinados espacios. “No tengas miedo”, comenzaba escribiendo en aquella carta, en la que también hacía referencia a la importancia de encontrar un entorno en el que poder ser una misma sin tener que esconderse. Un día convertirás todo aquello que hoy te hace sentir diferente en tu mayor fuerza” escribe para a continuación enumerar todo lo que ha conseguido con el tiempo.

“Vas a dedicarte al modelaje, vas a desfilar y a ponerte delante de cámaras. Romperás moldes y descubrirás que, simplemente siendo tú misma, puedes inspirar a otras personas trans a sentirse más libres y a pensar: ‘Yo también puedo’”. Su carrera como modelo y sus pasos en la televisión Lía Romero pone en valor con esta publicación todo lo que ha conseguido con el paso del tiempo y cómo aquellas experiencias y no todas buenas han terminado formando parte de su identidad. También habla de la importancia de que existan referentes visibles para las personas trans, especialmente para quienes todavía están intentando comprender lo que sienten o encontrar su propio camino. En su mensaje, la exconcursante de ‘GH VIP 9’ también hace referencia a su evolución personal y profesional. La concursante ha conseguido construir una trayectoria que combina su trabajo como enfermera en el Hospital Can Misses de Ibiza con diferentes proyectos relacionados con el mundo de la moda.