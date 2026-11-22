GH VIP 9 22 noviembre 2026

La relación de Belén Esteban y Raquel Bollo ha pasado por varias crisis y algunas no han sido capaces de superarlas. Recordamos por qué se enemistaron

Algunas amistades son para toda la vida y otras pasan por algunos altibajos que a veces pueden superarse y otras no. La amistad que un día existió entre Belén Esteban y Raquel Bollo ya no existe, pero parece que ambas están dispuestas a reencontrarse con la mejor de las actitudes, dándose una oportunidad para hablar dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP 9'. Por lo menos eso es lo que ambas han dicho antes de comenzar el programa. Tanto Belén como Raquel tienen claro que entre ellas hay mucho cariño por lo que un día fueron, pero actualmente su relación no es ni una sombra de lo que fue. Al ser confirmada como concursante de la casa más famosa de la televisión, Bollo confirmaba que llevaban dos años sin hablar.

Esta nueva experiencia puede ayudarlas a acercarse, pero también puede hacer que su relación quede dinamitada para siempre. De hecho, es también una posibilidad real que ambas cosas sucedan, puede haber acercamientos, traiciones, decepciones… La casa de 'GH VIP' es imprevisible y la convivencia es dura. Ellas tienen una historia previa y eso en ocasiones pesa, sobre todo a la hora de confiar en los demás. Durante mucho tiempo fueron amigas más que cercanas, entre ellas había un vínculo muy bonito, pero las cosas se torcieron. ¿Qué pasó para que de amigas íntimas pasaran a ser enemigas? Lo recordamos. Belén Esteban y Raquel Bollo, de amigas íntimas a enemigas La gran crisis en la amistad de Raquel Bollo y Belén Esteban comenzó, como en tantas ocasiones, por una cuestión económica. Raquel le pedía prestado dinero a su amiga, 12.000 euros, pero no se los devolvía, lo que hizo que la noticia trascendiera y comenzaran así una serie de enfrentamientos públicos, entrevistas y declaraciones que fueron minando la amistad entre ambas. Puede que si las cosas hubieran quedado entre ellas, el drama habría sido menor, pero lo cierto es que eso nunca lo sabremos porque Aguasantas (exnuera de Raquel Bollo) hacía público que Belén le había prestado dinero a Raquel y que todavía no se lo había devuelto. No dudaron en tratar este tema durante una entrevista a Raquel Bollo. "Los motivos de por qué no he devuelto el dinero, se los tengo que dar a Belén. Ella tampoco me lo ha pedido", se explicaba Raquel. "Si no se lo he devuelto es porque no he podido. Se lo pedí porque lo necesitaba". Belén, visiblemente molesta, optaba por zanjar el tema en ese momento, pero este no fue el final de su conflicto.

El préstamo trajo una gran polémica, porque Raquel no dudaba en defenderse señalando que se los devolvería, con intereses si fuera necesario. Belén se mostraba dispuesta a creerla, pero también cansada de tener que batallar por su dinero. "Si mi amistad con Raquel Bollo se rompiera por 12.000 euros, me dolería mucho". Ambas lloraron en directo porque ambas se sentían traicionadas. Bollo agradecía el gesto, pero Belén se mostraba cansada del tema y de haber confiado en su amiga. Al parecer, Bollo le pidió que dijera públicamente que la deuda estaba saldada cuando no era así, para evitar las críticas. Tras muchos conflictos e intervenciones públicas, finalmente el dinero fue devuelto. Esto sucedió en el año 2014 y seis años después, Belén reconocía que a lo largo de su carrera había perdido bastante dinero porque lo había prestado a gente que no se lo había devuelto. Aprovechaba el tema para hablar de nuevo de esos 12.000 euros, aunque el mensaje era uno muy diferente: "Me arrepiento, me pesa mucho haberlo contado, ya lo sabe ella", decía la colaboradora. "La culpa fue mía, me arrepentiré toda mi vida. Raquel, un beso".

Belén Esteban y Raquel Bollo, de 'GH VIP': de amigas íntimas a enemigas por 12.000 euros