GH VIP 9 22 noviembre 2026

La vida de Karmele Marchante, concursante de 'GH VIP 9', ha estado marcada por muchas cosas y algunas le han marcado para siempre, tal como ella ha contado

Tras un tiempo alejada de la televisión, Karmele Marchante ha ido poco a poco reconciliándose con el medio, tanto es así que su último proyecto está completamente vinculado al sector, porque es una de las concursantes de 'GH VIP 9'. Un gran reto que llega en un momento ideal, puesto que la periodista tiene ganas de probarse a sí misma.

Esta es una nueva oportunidad para que la audiencia pueda conocerla un poco mejor; a Karmele y no al personaje que todo el mundo cree conocer. Son varias las ocasiones en las que se ha mostrado dispuesta a dejarse conocer y ninguna de ellas ha dejado al público indiferente. Lejos de la fachada de mujer fuerte y que no le teme a nada que proyecta, lo cierto es que Marchante en más de una ocasión se ha definido como frágil, dejando claro que no disfruta los enfrentamientos y las situaciones de tensión, ni siquiera en televisión. Esto se entiende un poco mejor conociendo algunos de los duros momentos que ha pasado en su vida, muchos de ellos en su infancia.

La decisión de Karmele Marchante sobre la maternidad y la difícil relación con su padre

Karmele Marchante, sobre su infancia y la relación con su padre Esto es algo sobre lo que Karmele Marchante ha hablado en algunas ocasiones, así lo hizo durante su paso por 'La Caja Deluxe'. "Los primeros años de mi vida, de mi niñez, fueron dolorosos. Mi madre se casó con un militar, que era de una familia catalana adinerada y tradicional y, como no les gustó nada, la desheredaron y se fue a vivir a Toledo. Entonces yo me quedé con mi abuela y a mis padres los veía muy poco. Yo tenía una hucha donde ahorraba para ir a verlos. A los doce años, como no aprobaba nada, mi padre me fue a buscar y me arrancó de los brazos de mi abuela, que era lo que más quería", recordaba entre lágrimas. "Lo viví todo muy mal, estaba muy discriminada, mi hermana era la perfecta, era todo lo contrario a mí, yo era muy rebelde. Cuando llegué a casa de mis padres nunca fui feliz hasta que se murió mi hermana. En ese momento mis padres se aferraron a la fe y se olvidaron de mí, entonces pude hacer lo que quise y ser feliz. Con mis padres me sentía muy sola y muy desgraciada".

De la relación con su padre, militar de ideología franquista, siempre ha hablado destacando lo complicada que fue por la manera en la que él le trató, en su libro de memorias 'No me callo' la definió como severa, dura y cruel. "Con mi padre tuve mala relación siempre y mi madre nunca me defendía", reveló también durante su paso por 'La Caja'. "Las relaciones eran tan malas que llegó un día siendo una niña, no puedo recordar por qué motivo, me amenazó con una pistola cargada. Me había amenazado con muchas cosas, tuve lo que ahora se llamarían malos tratos. Después de lo de la pistola dije: 'Una y no más', y me marché de casa. Estuve durante muchos años lejos de él porque no lo soportaba, porque siempre me pegaba".

Esa era también su respuesta si escuchaba a su hija hablar catalán, tal y como contó Karmele durante una entrevista con 'Semanari l’Ebre'. "No soportaba oír hablar catalán" y asegura que recibía golpes si lo hablaba con sus compañeras de colegio. "Nunca me dio una muestra de cariño ni de estima". Vivió una infancia que no duda en calificar como "hostil" y que le marcó para toda su vida. Con el tiempo perdonó a su madre, pero no lo tiene tan claro en el caso de su padre, "A mi padre no lo sé, es algo muy difícil, casi nunca pienso en él". La decisión de Karmele Marchante sobre la maternidad A lo largo de su vida, Karmele ha pasado por muchas cosas, algunas malas y otras buenas, lo que nunca parece haberse planteado es la maternidad y, cuando lo ha hecho, ha sido una opción por la que no se ha decantado. Esto es algo de lo que también ha hablado en algunas ocasiones, explicando los motivos por los que no se planteó tener hijos cuando tuvo la oportunidad.