Todos los concursantes se han enfrentado a la primera noche de ‘GH VIP’ en la que han visto imágenes de la convivencia y las tensiones que se han vivido en la casa de Tres Cantos, en la que Cristina Porta ha vivido unos complicados momentos con su enfrentamiento a Raquel Bollo y Raquel Mosquera, tanto es así que ha acabado rota en el confesionario.

El enfrentamiento de Cristina Porta y Raquel Mosquera

Tras verse el vídeo en el que Cristina y Raquel Mosquera vivían un tenso momento en la primera fiesta, cuando la peluquera le señalaba con tres puntos en el juego de nominaciones que todos hacían y Porta le respondía con un “eres un falsa” y sus motivos, esto se ha trasladado al directo.

Raquel Mosquera se encendía al escuchar cómo Cristina se refería a ella junto a Corbacho después de este momento de tensión entre ellas: “Me he decepcionado, ahora no la veo como rival, la veo como una maleducada y falsa. Y el otro es un falso y pelota. Esta es la Mosquera y la vais a ver. Hablando por detrás de mí, que no vaya de diva porque las divas son más sencillas que ella, ¿quién se ha creído que es? No la conocen ni en su pueblo”.

“Que no me señales, maleducada. Yo no me voy a levantar porque creo que podemos hablar desde el sofá”, respondía Cristina Porta y aseguraba que la realidad es que ella “no nominó a Raquel porque pasó mucho tiempo con ella y le cayó bien” y esto le pareció una puñalada: “Le digo que es una falsa porque con otras personas no tuvo nada de contacto, ¿en qué le he faltado yo el respeto?”.

Cristina se rompe tras su discusión con Raquel Bollo

Pero este no iba a ser el único momento complicado para Cristina. En unos posicionamientos de todos con los nominados falsos de esta semana, Porta se ponía detrás de Raquel Bollo y daba sus motivos: “Tenía buena relación con ella y tú me llamaste mala gente, yo sé que no lo soy, pero hay algo peor en un reality que eso y es ser aburrida y tú lo eres”. Y la aludida no se cortaba: “Tigre no discute con mono, el tigre va directa como yo, tú vas de rama en rama, tan diva que eres que necesites de una persona todo el día detrás para este concurso…”

Después de este momento, Cristina termina rota en el confesionario y Raquel Bollo se explicaba en el salón: “Hay gente que llora, que es lícito y hay gente llora por dentro, esta conversación ya la tuve con ella a solas, pero ella tiene que montar el espectáculo. Ahora dice que a mí me hace falta ella. Ya está muy feo lo de mueble, aquí unos duermen de noche y otros de día, lo que no voy a hacer es el concurso que quiera Cristina Porta”.

Cuando Cristina Porta salía del confesionario, Raquel Bollo seguía con sus explicaciones y lo que no le ha gustado de su compañera:“¿Te crees que no me he dado cuenta de lo que has dicho? Nombra a Aguasantas, fíjate si es sucia, acaba de tener un hijo, es muy guapa, todo delante de mí, sabiendo todo el mundo los problemas que he tenido. ¿Sabes por qué no he entrado yo? Por mi nieta, porque el padre de Aguasantas es el padre de mi nieta, pero tengo ya 51 años y está en medio mi nieta. Nunca voy a hablar mal del padre de mi nieta”.

Cristina Porta explicaba que había nombrado a Aguasantas porque estaban repasando con quién convivió con Belén Esteban en su ‘Gran Hermano’: “He dicho que es mi amiga, con normalidad. He ido al ‘Súper’ porque no me parece bien que aquí me estén insultando y gritando a este nivel, las cosas se están tergiversando, he dicho a una falsa y a otra aburrida, no entiendo la descompensación. Durante el día no pasa esto, se enciende la cámara y como son dos muebles están gritando”. La que aseguraba que está haciendo un esfuerzo para no saltar cuando se le provoca en la convivencia.

Belén Esteban salta contra Cristina Porta