Tras años distanciadas, Belén Esteban y Raquel Bollo se reencontraron en la gala de estreno de 'GH VIP 9' . Las dos apostaron por un tono conciliador, aunque fluyeron los reproches por ambas partes porque hay cosas que a la una le han molestado de la otra y viceversa. Se quedó en el aire una conversación pendiente entre ellas que se ha producido a las pocas horas de iniciar la convivencia y que ha tenido como testigo a Karmele Marchante .

La diseñadora ha añadido que le duele especialmente porque ella siempre le fue leal y no la criticó ni siquiera cuando en su primer 'GH VIP' vio que Belén tenía buen rollo con una de sus mayores enemigas, Aguasantas Vilches , que había sido pareja de Manuel Cortés: "Como te quiero, prefería callarme".

La madre de Manuel Cortés y Alma Bollo ha explicado que no le molesta ya el tema de que Belén le reclamase en el pasado públicamente los 12.000 euros que le debía, sino que su gran espinita clavada es que la que era su amiga no defendiera a sus hijos en su paso por 'Supervivientes 2023' : "Yo no lo hubiera hecho nunca con tu hija".

Raquel ha vuelto a insistir en que sus hijos lo pasaron muy mal por las críticas - en el concurso mantuvieron muchos enfrentamientos con Asraf Beno, pareja de su prima Isa Pantoja - y que a ella le dolió ver que Belén se alineaba con los que les criticaban. Belén se ha defendido explicándole que en ese momento podía pensar que tenía razón en sus críticas y que por eso no se frenó: "Tú también me podrías haber llamado para preguntarme qué me pasaba contigo".

Ese comentario ha molestado a la colaboradora de 'Fiesta', que le ha explicado que ella no la llamó porque estaba escuchando tantas críticas hacia sus hijos por su parte que consideraba que no le tocaba dar el primer paso, aunque ha apostillado que hubiera agradecido que Belén lo hubiera dado porque entiende que las amistades pueden pasar por baches que se superan.

Belén Esteban se confiesa dolida

Belén también ha querido sincerarse con la que fue su gran amiga y decirle que ella también se sintió dolida porque vio en una red social un corte de 'Fiesta' en el que decía que Jesulín de Ubrique lleva una foto en la cartera de cuando su hija en común era pequeña: "¿Y eso tú crees que es una buena acción de un padre que no se ocupa de su niña?". Raquel le ha asegurado que ella no dio esa información para justificar el papel de Jesulín como padre: "Porque una foto no te hace ser mejor padre ni peor padre".

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