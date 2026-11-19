La expareja se encontraba en la habitación cuando Pipi Estrada y Belén Esteban han aprovechado para preguntarles curiosidades sobre su paso por 'La isa de las tentaciones' . Mientras Nacho recordaba cómo fue el momento en el que invadió la hoguera de las chicas, Paloma regresaba al dormitorio y alucinaba con que siguieran hablando del mismo tema.

Las primeras horas de convivencia en la nueva de casa de 'GH VIP' tras la primera gala de la edición han traído consigo los primeros rifirrafes. Alcanzadas las cinco de la madrugada, Paloma González ha estallado contra Nacho de Borbón y Náyades harta de escucharles hablar de su relación .

"¿Otra vez? Nacho, te voy a decir una cosa, te va la marcha. Tú te recreas, ella ya te ha dicho que está enamorada de otro, y tú sigues erre que erre. Creo que tienes que pasar página", ha reaccionado Paloma. Algo que no le ha gustado al concursante, que le ha asegurado que no tiene "ni idea".

"He entrado y seguís hablando de lo mismo. Estáis en bucle, ya está, ya nos hemos enterado toda la casa. Llevo dos horas intentando venir a dormir", ha continuado. Mientras tanto, Belén Esteban, que estaba en la cama de al lado, ha tratado de quitarle hierro al asunto.

Paloma: "Os estoy escuchando y voy a vomitar"

Pero Paloma se ha mantenido y no ha dudado en dejar claro a la expareja el motivo de su enfado: "Estamos en una convivencia y estáis en bucle. Yo me quiero dormir, ¿tenéis que hablar todo la misma noche, todo a la vez? Yo estoy escuchando esto y es que voy a vomitar. Se me va a salir 'La isla de las tentaciones' por las orejas".

"Me encantaría tener tapones y no escucharles hablar de su relación. Estáis en bucle. Es como si yo me pongo a hablar cinco horas de lo mismo. Que no lo digo yo, lo está diciendo toda la casa. Yo me duermo, y ya está bien de la mierda esta. Es de pesados. Estoy hasta aquí. Que lo resuelvas en el psicólogo si tanto te ha afectado, pero no jodas a diez personas que se quieren dormir. Es un coñazo, ya cabreáis. Estoy harta de lo de 'La isla de las tentaciones'", ha finiquitado antes de que, una vez más, Belén Esteban apaciguara las aguas con una broma.

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