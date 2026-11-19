GH VIP 9 19 noviembre 2026

Se abre el telón en Tres Cantos y, como era de esperar, todos los focos apuntan a la misma persona. Rodeada de un variopinto elenco (perro robótico incluido) y con el (falso) privilegio de la nominación directa, Belén Esteban vuelve a reinar sin ser concursante oficial por el momento. ¿Conseguirá convertir a este grupo de desconocidos en una «extraña familia» en su contra?

Firma: El Gato Encerrado (Se levanta el telón) La escena representa el salón de una moderna casa de la localidad madrileña de Tres Cantos. Época actual. Es una casa lujosa: techos altos, decoración colorida y mucha luz, tal vez demasiada. Todo está limpio, lustroso, como recién estrenado. Se aprecia el esmero por gustar a una mayoría, luce tal cual fuera a ser observada por mucha gente en los próximos meses. Se observa una cristalera que comunica con un patio ajardinado, y a un lado del salón hay una extraña puerta giratoria. Todo es pura modernidad. Cuando el telón se alza vemos a Belén (personaje interpretado por Belén Esteban) rodeada de personajes heterogéneos y potencialmente incompatibles. Están todos reunidos alrededor de una figura que tiene categoría propia: Belén. Desde el comienzo todas las miradas se dirigen a ella. Muchos ojos concentran su atención en nuestra protagonista, como si esa casa tuviera una mirilla inmensa por la que se colaran millares de curiosos. Es una mirilla que funciona al revés, no vale para observar de dentro hacia fuera, sino desde fuera para dentro. Belén tiene una historia que bien podría asemejarse a un culebrón o una copla interminable que da la vuelta al disco y hubiera sido escuchada interrumpidamente durante el último cuarto de siglo. La muchacha de Usera, de origen humilde, luchadora y con buen corazón, que se enamora del torero andaluz. La boda de tronío nunca se produce y, estando embarazada, es objeto de todo tipo de desprecios por parte de su amado y algunos miembros de la familia de este, al que termina por abandonar. Se vuelve a Madrid y lucha por sacar adelante a la hija de ambos. Luego, el padre de la criatura tendría más hijos con otra y la madre de la primogénita no ha dejado de ser la humilde chica de siempre, aunque haya ganado mucho dinero demostrando que sabe comunicar como pocos, lo cual ha utilizado para dar a conocer sobradamente su historia.

El resto de personajes Al lado de Belén se encuentra Carlos (personaje interpretado por Carlos Corbacho), uno de los que tienen una historia más pareja a la de nuestra protagonista. Carlos estuvo a las órdenes de una famosa cantante, con quien se mimetizo hasta convertirse en un personaje que bien podría pertenecer a una de sus coplas. Ahora va destapando secretos e interioridades de Cantora, finca de su exjefa. Es deslenguado, pasivo (quedó bien claro anoche) y se podría decir que ni tiene vergüenza ni la ha conocido. Hay otra mujer que también acredita una historia de origen humilde y sonado romance, terminado en boda esta vez. Se trata de doña Raquel (personaje interpretado por Raquel Mosquera). Al igual que Belén ha hecho carrera en esa moderna versión del melodrama conocida como reality show. En lugar de relacionarse con un torero lo hizo con un boxeador. Completa ese retablo de la España cañí, el relato más folclórico, costumbrista, exagerado y estereotipado de las tradiciones de nuestro país (además de ser título de un pasodoble torero, mira tú por dónde), la Bollo (personaje interpretado por Raquel Bollo), a quien dio mala vida un cantante. Como si llevase allí desde siempre está doña Karmele (personaje interpretado por Karmele Marchante), curtida en mil batallas televisivas, lengua viperina del corazón, activista y siempre feminista. Se llevó una sombrilla a una isla desierta para preservar su fina piel y en apariencia delicada, aunque su epidermis tiene acreditado tanto aguante como la de un Tyrannosaurus rex. Y no lo digo porque sea la persona de más edad que ha pisado esa casa (80 años casi recién cumplidos), lo cual solo puede entenderse como un mérito, nunca lo contrario. ¿Y qué me dicen de Pipi (personaje interpretado por José Manuel Estrada)? También parece haber sobrevivido al meteorito (con un poco de suerte cumplirá los 70 en esa casa). De los goles y el micrófono inalámbrico pasó a ser asesor del amor con el micrófono en la solapa, no sin pertenecer al clan Campos durante un tiempo (en el mioceno, aproximadamente). De eras más cercanas, pero parecida experiencia en el melodrama moderno, está doña Cristina (personaje interpretado por Cristina Porta), casi recién regresada de su gira americana. Cruzó el charco para obtener las victorias y el reconocimiento que se le negaba en España, aunque siempre estuvo en las preferencias de muchos. Se ha encontrado en el saloncito con el italiano don Giamarco (personaje interpretado por Gianmarco Onestini), hermano de un ex de doña Cristina (don Luca), licenciado en Derecho que no parece haber pisado nunca un bufete de abogados.

Todos sentados en el salón de la casa

Por si le hiciera falta algún retoque a la decoración de la casa anda por ahí la estilista doña Paloma (personaje interpretado por Paloma González), que te cambia el look en menos tiempo del que don Gianmarco necesita para hacerte una piadina. Mirando a todos un poco por encima del hombro está la señora alcaldesa (personaje interpretado por Katrin Ortega), que no pasará mucho tiempo hasta comenzar a presumir de haber sido la más votada de todos los pueblos en esta piel de toro. Ha dejado el Ayuntamiento y antes su partido político, cambiando el despacho por despecho. Y toda alcaldesa necesita tener cerca un delfín. Al “delfín de Irún” (personaje interpretado por Arturo Requejo) también se le conoce como Arturo “pito duro”, y es bien sabido por qué. Tiene fama, no sé si merecida, de mujeriego, tal vez influye que tenga cuatro hijos de tres mujeres diferentes, y solo 50 años (un chaval al lado de Pipi o doña Karmele). Tenemos alcaldesa y delfín, solo faltaba un primo lejano del rey, un Borbón (personaje interpretado por Nacho de Borbón). ¡Qué no falte realeza!, tratándose la cosa de realidad. Con mucha menos trayectoria televisiva están doña Náyades (personaje interpretado por Náyades Lospitano), expareja del Borbón; don Robert (personaje interpretado por Robert Mendoza), violinista sin tejado y pareja de Jessica Bueno; o doña Lía (personaje interpretado por Lía Romero), a la que no se le conocen relaciones presentes ni pasadas (aunque no es descartable que pueda variar su estado dentro de la casa) y que combina dos ocupaciones no muy frecuentemente simultaneadas: enfermera y modelo. Por último están el androide y el perro robótico, de los que se ignora si tienen alguna trayectoria. Hasta aquí las presentaciones. De fondo se escucha ya una música conocida por todos. Es una sintonía que emociona y siempre presagia algo bueno. La música baja su volumen y comienza la acción. Belén: ¡Menuda bronca me ha metido Jorge! (La función ha comenzado)

Una protagonista frente a un reparto Lo cierto es que Belén no es ni la heroína televisiva que nos han vendido a veces ni la mujer interesada capaz de venderlo todo sobre su vida, incluso cuando bosteza o si deja de hacerlo. En esta telenovela en la que los intérpretes se representan a sí mismos y son quienes escriben su propio guion, no es extraño que la principal protagonista sea una mujer controvertida. Dice María Lamuedra Graván que “el melodrama, como la novela, trata del momento en que los malos viven una buena vida y presentan un fachada de honestidad, mientras los buenos sufren y son percibidos como ‘los malos’. El desenlace de la trama revierte esta situación y se desenmascara a los malos, en la novela de una forma progresiva, y en el melodrama de sopetón”. No sé si sucederá algo así en nuestro caso, pero sí sé que tenemos una protagonista frente a un reparto. Belén Esteban (la Belén de nuestro melodrama) entra sola en una casa llena de individuos. Y existe la posibilidad de que esos individuos acaben convirtiéndose en una familia frente a ella. Una familia que todavía no existe, está a punto de fabricarse en 'Gran Hermano VIP'. Esto no es 'Romeo y Julieta', no hay unos Montesco y unos Capuleto. Aquí no hay dos familias… todavía. No hay dos apellidos, no hay dos clanes, no hay dos ejércitos, no hay dos protagonistas con fuerzas equivalentes. Hay una mujer con una biografía pública, una voz perfectamente reconocible y décadas de personaje televisivo. Y, enfrente, hay un grupo de gente que todavía no sabe qué demonios es entre sí. La obra de Miguel Mihura 'Belén y la extraña familia' no describe dos familias enfrentadas. Describe algo potencialmente mucho más interesante: una mujer que llega sola a un grupo de desconocidos y que, por la fuerza de su personaje, puede acabar obligándolos a convertirse en algo parecido a una familia. Quizá para protegerla. Quizá para combatirla. Quizá, sencillamente, para sobrevivir a ella. Lo curioso, y que todavía desconocen en la casa, es que Belén no es concursante… todavía. Pase lo que pase, la incógnita no es quién ganará la guerra, sino algo bastante más interesante: si, para enfrentarse a ella, los desconocidos terminarán convirtiéndose en familia. Y si esa familia será capaz de sobrevivir a Belén… o Belén a la familia. La diferencia con 'Romeo y Julieta' es que en la obra de Shakespeare las familias existían antes del conflicto, y aquí el conflicto puede ser que lo fabrique la familia. El riesgo, o la oportunidad dramática, es que Belén se convierta en el centro gravitatorio que les obligue a definirse: quién está en verdad con Belén o quién contra Belén. Y junto a esto quién quiera competir con Belén, quién quiera aprovecharse de Belén, quién intente ignorar a Belén y quién descubra demasiado tarde que intentar ignorarla también es una forma de hablar de Belén. Por eso da igual si termina siendo concursante (no parece que esté por la labor), porque igualmente aparecerá así la extraña familia.

Falsas nominaciones de Belén Esteban

La familia (extraña) que puede llegar a ser Puede que Belén no entre en 'Gran Hermano VIP' con una familia, pero el programa se la construya en contra. Es verdad que casi todos los protagonistas de esta historia llegan con un personaje propio, antecedentes y varias temporadas emitidas. También cierto que nadie es más ni menos que nadie. Pero mientras unos entran a descubrir quiénes son, otros lo hacen después de llevar media vida descubriendo quiénes son delante de las cámaras. Hay otra referencia cinematográfica, que es el drama con origen televisivo 'Doce hombres sin piedad'. La historia que ahora comienza podría ser algo parecido, pero con una importante diferencia: en la película tenemos doce hombres encerrados en una habitación discutiendo sobre una persona (el acusado), y aquí puede ocurrir que esa persona esté encerrada con ellos. Sospecho que Belén puede convertirse en el asunto de conversación incluso cuando no esté hablando. Belén entra en el primer capítulo de un drama que todavía no sabe quiénes son sus malos. Ni siquiera sabe nadie si la gran protagonista lo será por más o menos tiempo. Pero en el culebrón venezolano cada uno tiene una función narrativa: el enemigo, el aliado, el amante, la traidora, la confidente, la intrigante, la amiga que acaba traicionando, el secundario que descubre su deseo de protagonizar también la novela. Entonces hay dos posibilidades dramáticas simultáneas. La primera: Belén contra todos. Una mujer acostumbrada a no callarse frente a un grupo de personas que van descubriendo cómo convivir con ella no es lo mismo que verla por televisión. La segunda: todos contra Belén. Un grupo de desconocidos que no teniendo nada en común descubren que Belén puede proporcionarles algo extraordinariamente útil: un enemigo común. Hay pocas cosas que unan tanto a una familia como discutir sobre uno de sus miembros. Y quizá pocas cosas unan tanto a un grupo de concursantes como tener que decidir qué hacer con Belén Esteban. No sabemos todavía si veremos a Belén contra todos o a todos contra Belén. Lo verdaderamente interesante es que, si ocurre cualquiera de las dos cosas, quizá sea la propia Belén quien consiga algo que el casting todavía no tiene: convertir a una colección de desconocidos en una familia. Aunque sea una familia extraña.