Y, entre tantas conversaciones, Arturo Requejo se ha abierto con Cristina Porta charlando sobre su pasado amoroso. Pipi Estrada y Lía Romero también formaban parte de la conversación. Todo ha comenzado con Cristina preguntándole el motivo por el que dejó la televisión.

La primera noche de los concursantes de la novena edición de 'GH VIP' en la casa ha dado para mucho. La mayoría de ellos ha pasado las primeras horas de experiencia hablando sin parar. Tanto, que algunos aseguran que como mucho han dormido "una hora y media".

"Lo dejé por Merche", ha respondido. "Ella artista, yo de eso... Clasismo. Es clasismo de trabajo. Ella no me dijo nada, eh. Yo la respeté, no fue tampoco decisión de ella", ha continuado, añadiendo que, al inicio de su relación con él "le frieron el cerebro".

Ha sido entonces cuando se compañera ha entrado un poco más en materia y le ha preguntado si actualmente tiene una buena relación con Merche y si terminó bien con ella: "No... Por el rollo de Alexia, del programa, mogollón de mierda que mete todo el mundo...", ha respondido él.

"Lo habíamos dejado pero aún vivíamos juntos"

Estas palabras han dejado atónita a Cristina, que no sabía a qué se estaba refiriendo, algo que Arturo le ha aclarado al momento: "Alexia Rivas. Tuve un lío con ella. Yo lo había dejado con Merche. Pero las cosas salen en la tele, la gente habla cosas que no son... Era pleno Covid y aún vivíamos en mi casa. Al final, cuando pasó eso, aún vivía conmigo. Esto fue en febrero, llevábamos desde diciembre que ya habíamos cortado la relación, pero seguíamos viviendo en una misma casa".

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