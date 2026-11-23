Belén Esteban ha pasado sus primeros días en la casa de ‘GH VIP’ , en la que ha hablado de cómo se ha sentido en los últimos meses respecto a lo que se ha hablado en televisión, lo que le ha trasladado a Karmele , refiriéndose al tema de Jesulín de Ubrique y su hija , como también se ha acordado de Rosa Benito .

“No quiero hablar yo de cosas porque luego valoramos a unos padres que se portan bien y otros que se portan mal los ponemos por las nubes. Este verano me lo he tenido que comer”, entonaba Belén Esteban y se dirigía a Karmele: “He tenido que escuchar cosas de ti que me han dolido mucho, pero no las voy a sacar porque me mandaste un mensaje y me hizo ilusión, pero habéis sido injustos porque sabes la historia”.

Karmele le dejaba claro que está de acuerdo con lo que estaba diciendo, pero aseguraba que “la única cosa que dije es que tú habías estado muy protegida y eso es cierto”. Pero Belén tampoco se callaba ante esto: “Como todos los que estábamos en ese programa y también he estado sin estar protegida”.

Aunque Belén no quería seguir con el tema, quería dejar claro y ser rotunda con lo que se ha insinuado sobre la relación de Jesulín de Ubrique con la hija de los dos: “Si yo no hubiera dejado que a la niña le viera el padre que se hubiera ido a la Guardia Civil, pero solamente voy a decir una cosa y con esto voy a acabar para todo el concurso, mi hija tiene 27 años, es una mujer hecha y derecha, que le pregunten cuántas veces ha ido el padre a verla”.

Y no desaprovechaba el momento, a colación de esto, para lanzar un sonado zasca para Rosa Benito, la que ha hablado sobre ella y este tema en Honduras: “No quiero hablar, no quiero hacerme un Rosa Benito como se ha hecho en ‘Supervivientes”.

Las reacciones de Beatriz Trapote y Alejandra Rubio a las palabras de Belén

Beatriz Trapote, que escuchaba muy atenta sus palabras desde el plató de ‘Gra Hermano VIP’, reaccionaba a las palabras de Belén en referencia a Jesulín: “Si hubiera llamado a la Guardia Civil hubiera salido en la tele y si no hubiera llamado también. Hiciera lo que hiciera Jesús hubiera sido momento de conflicto dentro del circo que ella hacía. No me parece que ella saque eso ahora y diga: '‘Como buen padre debería haber hecho eso’. En fin, aquí hay mucha tela que cortar”.

Como también todo esto provocaba la reacción de Alejandra Rubio: “Este es el claro ejemplo que a ella también le duelen las cosas, lo que pasa es que de ella no se puede hablar, pero ella de los demás y de la familia de los demás opina lo que le da la gana”.

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