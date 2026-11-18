'Vamos a ver' ha presentado en primicia la primera reacción de Jesulín de Ubrique a la polémica sobre la paternidad cuestionada de su hija mayor, desatada por las recientes declaraciones de Belén Esteban y las palabras de su hermano Víctor Janeiro . El torero, fiel a su costumbre de no hablar en público sobre estos asuntos, ha mantenido silencio.

Jesulín de Ubrique esquiva las preguntas

La reportera ha aprovechado su encuentro con Jesulín para recordarle que Víctor Janeiro ya había comentado que "jamás" habían "estado distanciados" y que "siempre" han mantenido "una buenísima relación", y preguntarle si lo confirmaba.

Además, también le ha trasladado que su hermano asegura que "siempre ha estado pendiente de Andrea y que nada de lo que cuenta Belén es verdad", además de preguntarle directamente si alguna vez ha dudado de la paternidad de su hija mayor. Jesulín no ha respondido.

Las palabras de Víctor Janeiro

Víctor Janeiro también ha sido preguntado por la prensa sobre si ha hablado con su hermano Jesús, a lo que el torero ha respondido brevemente. Acto seguido, ha cerrado la puerta. Beatriz Trapote también ha protagonizado su propio portazo.

Más tarde, Víctor ha dejado una respuesta irónica cuando le han preguntado cómo le habían sentado las declaraciones de Belén Esteban: "Yo me he sentado en la mesa".

El debate en el plató

Tras la emisión del vídeo, los colaboradores del programa han analizado la reacción del torero. En el plató se ha señalado que "tampoco sorprende" la actitud de Jesulín, ya que "nunca habla de esto en público y nunca lo ha hecho, y menos de esa duda de la paternidad".

Carmen Borrego ha afirmado con rotundidad que Jesulín "nunca ha dudado ni en público ni en privado de la paternidad de su hija. Jesús Janeiro, como padre de esta persona, no ha dudado jamás", ha asegurado.

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