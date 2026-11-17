'La tarde se mueve' ha conseguido una confirmación clave en la historia de Belén Esteban y Olvido Hormigos . El reportero Darío del Alcázar se ha desplazado hasta Los Yébenes , el municipio toledano donde reside la exconcejala, y ha logrado hablar fuera de cámaras con el hijo de Olvido, la persona que en su día propició el acercamiento entre ambas mujeres . Su testimonio ha respaldado la versión que Belén Esteban había ofrecido previamente.

Darío del Alcázar ha desgranado en su conexión los detalles de esa conversación. "Me confirma la versión de Belén", ha asegurado el reportero, quien ha añadido que, al preguntarle si el contacto entre su madre y Belén Esteban fue mediante un audio o una llamada, el hijo de Olvido le ha respondido "que hace tanto tiempo que de ese detalle no se acuerda".

Sin embargo, lo que sí le ha trasladado con claridad es que "hubo palabras muy agradables por ambas partes, por las de su madre y por la de Belén", y que para él "no es importante si fue llamada o audio, sino que fue un momento muy bonito y que a él le hizo mucha ilusión encontrarse con Belén".

Olvido Hormigos esquiva a Darío del Alcázar

Frente a la disposición de su hijo, la actitud de Olvido Hormigos ha sido completamente distinta. Darío del Alcázar ha mostrado cómo la exconcejala ha evitado responder a cualquier pregunta ante las cámaras. El reportero le ha lanzado varias cuestiones: "¿No te ha sentado bien que Belén reavive vuestra polémica, vuestra amistad?", "¿Cómo te encuentras?", "¿Estás bien?", "¿Cómo te sientes después de volver al foco mediático por Belén?". Olvido no ha respondido a ninguna de ellas y ha seguido su camino sin detenerse.

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