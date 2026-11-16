'La tarde se mueve' ha emitido unas declaraciones de Belén Esteban a horas de su entrada en la casa de 'Gran Hermano VIP 9' . En ellas, Belén ha respondido directamente a las palabras que Rosa Benito pronunció een el debate final de 'Supervivientes All Stars' y ha dejado claro que no quiere seguir alimentando la polémica.

Belén Esteban ha desvelado en primer lugar cómo afronta su inminente entrada en el reality. "Sí, sí, pero bueno, vamos, voy positiva. Voy bien y nada", ha respondido la colaboradora, que ha reconocido estar "muy nerviosa" pero también con muchas ganas.

La reportera le ha recordado que su familia ha sido un pilar fundamental para animarla a dar el paso, especialmente su hija y su madre, las personas que más la han apoyado en esta decisión. Belén lo ha confirmado antes de entrar de lleno en el tema que todos esperaban: su respuesta a Rosa Benito.

Preguntada por las declaraciones de Rosa Benito, Belén Esteban ha sido tajante: "De verdad, no voy a entrar en más porque ella pasa de mí y yo paso de ella. Entonces es mejor ya dejarlo ahí". La colaboradora ha añadido que ahora mismo su cabeza está en otro sitio: "Ahora estoy concentrada en lo que estoy concentrada", ha zanjado, dejando claro que su prioridad es la experiencia que está a punto de vivir en 'Gran Hermano VIP'.

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