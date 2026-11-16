Belén Esteban aseguró el pasado viernes en '¡De viernes!' que se había reconciliado con Olvido Hormigos . Sin embargo, la versión de la futura concursante de 'GH VIP' 9' no ha sido confirmada ni desmentida por la exconcejala de Los Yébenes , que no ha querido hacer declaraciones para 'La tarde se mueve'.

Según el relato de Belén Esteban, todo ocurrió tras un concierto de Rosalía en el Movistar Arena. Después del evento, fue a cenar a un bar, donde un camarero joven la reconoció: "Me dice 'Hola, soy el hijo de Olvido Hormigos'. Ay, y digo 'llama a tu madre' y llamó a su madre y me pasó el teléfono y le dije 'Olvido, perdona todo lo que ha pasado entre nosotras dos'", relató Belén, que añadió que Olvido "estuvo conmigo majísima, muy conciliadora", y le contó en qué estaba trabajando y que "su niña estaba muy guapa".

Pero esta historia tiene otra versión. Alexia Rivas ha señalado en 'Fiesta' que "fuentes cercanas a Olvido me dicen que no es verdad que la llamara, sino que Belén le mandó un audio a Olvido". Una información que coincide con lo que habría sostenido Ángela Portero, quien, según Belén, le habría escrito a Alexia Rivas asegurando que la llamada no se produjo y que lo que existió fue un mensaje de WhatsApp.

Una década de conflicto

El conflicto entre ambas se remonta a 2012, cuando Olvido Hormigos, entonces concejala socialista en el municipio toledano de Los Yébenes, se convirtió en personaje público tras la filtración de un vídeo íntimo. Aquel episodio, además de provocar un cambio legislativo sobre la difusión de vídeos sexuales, generó un aluvión de opiniones. La de Belén Esteban fue una de las que más dolió a Olvido.

La enemistad se agudizó en 2015, cuando Olvido participó en 'Gran Hermano VIP'. Los enfrentamientos fueron constantes. "Ni ella me soporta a mí ni yo la soporto a ella", llegó a decir Olvido. Ahora, la supuesta reconciliación ha quedado en el aire. Olvido Hormigos no ha querido confirmar ni desmentir la versión de Belén Esteban, y el programa ha avanzado que seguirá pendiente del caso.

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