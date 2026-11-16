Antonio Montero ha vuelto a resucitar su conflicto Belén Esteban en el plató de 'La tarde se mueve' . El colaborador, que arrastra una relación complicada con la de Paracuellos desde hace años, ha aprovechado para contar que tiene en su poder una grabación que, según sus propias palabras, dejaría en muy mal lugar a Belén Esteban .

Todo ha comenzado cuando Ion Aramendi ha abierto la tertulia celebrando el buen fin de semana de Telecinco, en el que se han abordado muchas tramas, como la de las enemistades de Belén Esteban. Al preguntar a Antonio Montero por su valoración, el colaborador ha reconocido sin rodeos la fuerza mediática de Belén Esteban: "Es imbatible, Belén. Está claro. Siempre ha sido Belén". Sin embargo, ha matizado que tenía dudas sobre su regreso: "Yo la vuelta de Belén tenía mis dudas de su fuerza. Pero realmente ya lo veis, es caballo ganador siempre".

Acto seguido, Montero ha dado un paso más al sacar a relucir una supuesta grabación: "Yo desde luego en mi poder sí, tengo una grabación con ella que la deja como el culo. Solo te digo eso. Y si queréis, un día la traemos". Ante la sorpresa del plató, Ion Aramendi ha querido saber de qué tipo de grabación se trataba, a lo que el colaborador ha respondido que se trata de "una situación divertida" y que Belén Esteban sabía que la estaba grabando.

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