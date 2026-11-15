Gritos, insultos y amenazas: una trifulca entre la madre de Antonio Tejado, su novia y su ex acaba con denuncia ante la Guardia Civil

'Fiesta' ha dado a conocer en directo a través de Luis Rollán una noticia de última hora relacionada con la madre de Antonio Tejado, su actual pareja y su ex, Alba Muñoz .

Según ha detallado, el incidente ha sucedido "aproximadamente a las 04:30 de la tarde" y ha tenido lugar tanto en la vivienda donde residen Alba y su marido como en plena calle, "con un taxista de por medio" .

Luis Rollán ha sido el primero en dar la noticia: "Los implicados son la madre de Antonio Tejado, Alba, la ex de Antonio Tejado y la novia actual de Antonio Tejado. Todo esto con la hija que tienen Antonio y Alba delante . Gritos, insultos, ataque de ansiedad y al parecer hasta una denuncia en la Guardia Civil".

Según ha informado Luis Rollán, un violento altercado entre la novia actual de Antonio Tejado, la madre del colaborador y Alba ha acabado con gritos, insultos, un ataque de ansiedad de la hija menor que Tejado y Alba tienen en común y, según las primeras informaciones, una posible denuncia ante la Guardia Civil .

Luis ha asegurado que ha podido contrastar la información directamente con David, marido de Alba: "He podido contrastar toda esta información con la pareja, en este caso con el marido de Alba, con David, y me han confirmado absolutamente todo".

Por su parte, Iván Reboso ha hablado directamente con Alba Muñoz. Según ha relatado, Alba "está mal" y "no está en condiciones de hablar ahora mismo, casi no le salen las palabras". Pese a ello, ha querido dar su versión. Iván ha trasladado sus palabras:

"Nos dice que es horrible que tengan que vivir como su hija escucha que llamen a su madre HDP", en referencia a los insultos que habría proferido la novia actual de Antonio Tejado, mientras este, según el relato de Alba, "estaba delante, permitiéndolo y alentándolo y sumándose a esos insultos".

Iván ha añadido que ha tenido que ser David, el marido de Alba, quien se acercara a pedir que cesaran los insultos, "ya que estaba su hija chillando al borde de un ataque de ansiedad".

La turbulenta relación entre Antonio Tejado y Alba Muñoz

La relación entre Antonio Tejado y Alba ha estado marcada por constantes idas y venidas. La pareja mantuvo una relación sentimental de la que nació una hija en común, pero su convivencia estuvo salpicada por las rupturas y las reconciliaciones que fueron objeto de seguimiento mediático.

Tras su separación definitiva, Alba rehízo su vida junto a David, con quien reside actualmente. Tejado, por su parte, mantiene una nueva relación sentimental. El altercado relatado en 'Fiesta' evidencia que la relación entre ambas partes sigue siendo conflictiva, especialmente en lo que respecta a la custodia y el entorno de la menor.

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