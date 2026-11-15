Daniel de Gemeliers desvela en 'Fiesta' que su nueva canción es un regalo para su novia Lucía: "Fue un antes y un después en mi vida"

'Fiesta' ha recibido este fin de semana la visita de los Gemeliers , el dúo musical formado por los hermanos Daniel y Jesús , que han interpretado en directo su nueva canción .

Tras la actuación, Daniel ha confesado que el tema tiene un significado muy especial: lo compuso para su novia, Lucía, que se encontraba entre el público del plató.

Gemeliers y la canción que Daniel compuso para su novia Lucía

Daniel ha explicado que la canción nació de una historia personal intensa. "Esta canción es muy personal para mí porque la compuse para mi pareja, que además creo que está por ahí", ha revelado con una sonrisa.

Al descubrir que Lucía estaba presente, la presentadora Emma García ha querido saludarla, aunque la joven ha preferido mantenerse en un segundo plano. "Lo que pasa es que le da vergüenza", ha señalado Daniel.

El cantante ha detallado que el tema refleja un momento difícil que logró superar junto a su pareja. "Fue una canción que ha sido como un antes y un después también en mi vida personal", ha afirmado. Según ha contado, se trató de "una historia súper complicada, de estas que pasan de vez en cuando y dices tú hay que sacarla para adelante".

Daniel también ha desvelado la reacción de Lucía la primera vez que escuchó el tema: "Lloró, lloró mucho". Su hermano Jesús ha participado activamente en la composición, y Daniel ha reconocido su implicación: "Mi hermano me ha ayudado. La compusimos juntos". Jesús, por su parte, ha asegurado que siente la canción como propia: "Yo la siento como si fuera mía".

El agradecimiento de Gemeliers tras los momentos difíciles