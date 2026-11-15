Edurne y David de Gea, ¿al borde de la ruptura? La cantante se quita el anillo de boda y se disparan los rumores de crisis

Fiesta 15 noviembre 2026

Los colaboradores de 'Fiesta' han analizado las pistas que apuntarían a una crisis en el matrimonio tras más de 15 años de relación, una hija en común y una boda en Menorca.

'Fiesta' ha dedicado parte de su programa a analizar los indicios que apuntarían a una posible crisis entre Edurne y David de Gea. Tras más de 15 años de relación, una hija en común y una boda de ensueño en Menorca, varias señales en redes sociales y una aparición pública de la cantante sin su anillo de casada han disparado los rumores de ruptura en el matrimonio.

Las pistas en redes sociales que alimentan los rumores sobre Edurne y David de Gea Según ha explicado Emma García, las pistas han comenzado en las redes sociales. La pareja no solo habría dejado de darse los habituales likes en sus publicaciones, sino que el pasado 7 de noviembre, cuando David de Gea cumplía 34 años, Edurne no le dedicó ningún mensaje público. La presentadora ha recordado que en años anteriores la cantante aprovechaba esa fecha para escribirle románticas felicitaciones. En una de esas ocasiones, Edurne publicó: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Eres el mejor amigo, el mejor marido, el mejor papá y el mejor compañero de vida. Te queremos muchísimo, Pipo". Sin embargo, esta vez no ha habido felicitación. Además, Edurne ha reaparecido públicamente tras los rumores de crisis y, según ha señalado el programa, ha dado la callada por respuesta. Una reportera le ha preguntado cómo se encontraba y la cantante se ha limitado a responder brevemente, sin entrar en detalles. Pero un detalle no ha pasado desapercibido: no llevaba su alianza de casada. También se ha mencionado que, tras un concierto privado, Edurne publicó un mensaje en el que decía que su alma estaba hecha polvo, una frase que ha alimentado aún más las especulaciones. Emma García ha subrayado que esta situación recuerda a lo ocurrido en 2024, cuando la relación también estuvo en el punto de mira: "En aquella ocasión salió a desmentir los rumores, pero en esta, de momento, ni uno ni otro se ha pronunciado", ha recordado la presentadora de 'Fiesta'.

El debate en el plató: ¿crisis pasajera o ruptura definitiva? Pipi Estrada ha sido uno de los colaboradores más activos en el debate. Al ver las imágenes de Edurne, ha señalado: "No se le ve muy sonriente ni muy contenta". Ante la observación de una colaboradora de que tampoco iba a aparecer "con el chándal gris de Chenoa", Pipi Estrada ha respondido con contundencia: "Pues no, el chándal no, pero es una ruptura. Tú acabas de tener una ruptura sentimental. Lo normal es estar triste y estar mal". Una de las colaboradoras ha repasado el histórico de rumores de crisis en la pareja: "El primer rumor de ruptura fue en mayo de 2019 porque se decía que él como que pasaba de ella y ella lo desmiente. Luego, en marzo de 2024, se vuelve a hablar otra vez de una ruptura y ella lo desmiente. El último rumor fue agosto de 2024. Vuelve a salir en defensa de su marido". Y ha añadido un dato clave: "Esta es la primera vez que de momento Edurne no desmiente". Pipi Estrada ha completado la reflexión: "Una de dos, o es verdad o están ya muy hartos de tener que desmentir cosas". Otro de los colaboradores ha comparado la situación con la de Pilar Rubio y Sergio Ramos: "Es un poco como lo de Pilar Rubio y Sergio Ramos, que están cansados de desmentir". También ha recordado que la pareja ha pasado por distintos períodos y ha evocado la etapa de David de Gea en el Manchester United, cuando Edurne se negó a mudarse a Inglaterra: "Yo recuerdo cuando David estaba jugando con el Manchester United. Edurne dice 'yo no voy a Manchester'".